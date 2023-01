Hauptsitz der EU-Kommission in Brüssel. Foto: EPA/OLIVIER HOSLET

Österreich hat nach Ansicht der EU-Kommission die Verordnung zur Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte nicht ordnungsgemäß umgesetzt. Aus diesem Grund leitete die Brüsseler Behörde ein Vertragsverletzungsverfahren ein, wie sie am Donnerstag mitteilte. Was konkret Österreich nicht beachtet, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Die EU-Staaten hatten für die Umsetzung der Vorschrift bis 7. Juni 2022 Zeit.

Ziel der entsprechenden Verordnung sei es, zu verhindern, "dass Terroristen das Internet missbrauchen, um ihre Ideologien zu verbreiten, online Menschen einzuschüchtern und Anhänger anzuwerben und zu radikalisieren", so die EU-Kommission. Die Regelung schaffe eine Rechtsrahmen "für die Entfernung terroristischer Online-Inhalte innerhalb einer Stunde nach Erhalt einer Entfernungsanordnung einer zuständigen nationalen Behörde und verpflichtet Unternehmen, besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihre Plattformen solchen Inhalten ausgesetzt sind". Strenge Schutzvorkehrungen sollen "die uneingeschränkte Achtung der Meinungs- und Informationsfreiheit" gewährleisten.

Neben Österreich leitete die EU-Kommission in dieser Sache auch Verfahren gegen 21 weitere Mitgliedsländer ein. Die betroffenen EU-Staaten müssen binnen zwei Monaten auf das Schreiben der EU antworten, sonst treibt die EU-Kommission mit einer mit "Gründen versehenen Stellungnahme" das Vertragsverletzungsverfahren voran.

Luftverschmutzung

Die EU-Kommission hat Österreich und 13 weitere EU-Staaten zur Verringerung mehrerer Luftschadstoffe aufgefordert. Die Mitgliedsländer würden eine entsprechende Richtlinie zur Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter Luftschadstoffe nicht einhalten, kritisierte die Brüsseler Behörde am Donnerstag und leitete Vertragsverletzungsverfahren ein. Die konkreten Verfehlungen Österreichs gehen aus der Mitteilung nicht hervor.

In der Richtlinie sind nach Angaben der EU-Kommission nationale Emissionsreduktionsverpflichtungen für mehrere Schadstoffe festgelegt, die jeder Mitgliedstaat für jedes Jahr zwischen 2020 und 2029 erfüllen muss, sowie ehrgeizigere Reduktionsverpflichtungen ab 2030. Die Mitgliedstaaten müssen demnach in ihren nationalen Luftreinhalteprogrammen aufzeigen, wie diese Reduktionsverpflichtungen erfüllt werden. Ammoniak (aus der Landwirtschaft) sei der Schadstoff, bei dem die meisten dieser Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen würden, so die EU-Kommission.

Die betroffenen EU-Staaten haben nun zwei Monate Zeit, auf das Schreiben der Brüsseler Behörde zu reagieren. Andernfalls könnte ein weiterer Mahnbrief ins Haus flattern. (APA, red, 26.1.2023)