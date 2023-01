Foto: screenshot, bait auf tiktok

Wien – Der Factchecking-Kanal "Bait" hat erste Videos auf Tiktok gelauncht. Der Kanal richtet sich speziell an Jugendliche und soll Fakes aufdecken, mit denen Teenager täglich auf ihren Handys in Kontakt kommen. "Zentral für uns ist dabei, dass wir auf Augenhöhe und ohne erhobenen Zeigefinger mit unserer jugendlichen Zielgruppe kommunizieren", wurde "Bait"-Redakteurin Iris Strasser in einer Aussendung zitiert.

Mit den ersten hochgeladenen Videos wird etwa damit aufgeräumt, dass Prinz Harry DJ-Ötzi-Fan sein soll, oder darauf hingewiesen, dass immer häufiger Szenen aus Videospielen als Videos aus dem Ukraine-Krieg ausgegeben werden. Auch wird der Frage nachgegangen, ob Fake News verboten sind, und kommt eine Faktencheckerin der Nachrichtenagentur AFP zu Wort. Sie gibt Tipps, wie man Fakes am besten erkennt.



An dem Kanal beteiligen sich auch junge Journalistinnen und Journalisten, wobei noch weitere Personen zwischen 16 und 19 Jahren gesucht werden, die die "Bait"-Redaktion verstärken möchten. Ab März werden erste Volontariate vergeben. Hinter dem Kanal steht die gemeinnützige Medienkompetenz-Organisation "Digitaler Kompass", die etwa Schul-Workshops veranstaltet. (APA, 26.1.2023)