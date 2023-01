In dieser Galerie: 3 Bilder Franziska Weisz spielt eine der Forscherinnen, die das Geheimnis um den tödlichen Schwarm zu lösen versuchen. Foto: ORF/ZDF/Stefano Delia Wale attackieren Ausflugsboote. In "Der Schwarm" stellt sich die Natur ich gegen Menschen. Foto: ORF/ZDF/Schwarm TV Production GmbH & Co Barbara Sukowa, Joshua Odjick, Cécile de France, Alexander Karim, Leonie Benesch, Takuya Kimura, Sharon Duncan-Brewster Foto: ORF/ZDF/[M] Serviceplan/Staudinger + Franke

Wütende Wale, die sich auf Ausflugsboote schmeißen, Hummer, die tödliches Gift verspritzen, aggressive Krabben, gefräßige Eiswürmer: Die Gefahr für die Menschheit geht dieses Mal von ganz unten, nämlich vom Meer aus, das Ausmaß ist – wie in Dystopien üblich – verheerend. Was Bestsellerautor Frank Schätzing im Detail dazu erdachte, galt in seiner Größe bisher als unverfilmbar. Knapp 20 Jahre nach dem Erscheinen des knapp 1000 Seiten starken Ökothrillers "Der Schwarm" und nach mehreren gescheiterten Anläufen, kommt nun die gleichnamige Serie ins Fernsehen. Nach der Premiere bei der Berlinale im Februar sind acht Folgen von "Der Schwarm" am 6., 7. und 8. März im ORF zu sehen.

Was es ist

Mit einem Budget von 40 Millionen Euro ist dies die bisher größte europäische Serien-Koproduktion – mit relevanter österreichischer Beteiligung, was die Kreativkräfte angeht: Bei vier Folgen führte Barbara Eder ("Copstories", "Thank You For Bombing") Regie, Hauptrollen spielen neben vielen anderen Franziska Weisz, Edin Jalali, sowie die Newcomerin Andrea Guo. Zum internationalen Cast gehören Barbara Sukova, Leonie Benesch, Cécile de France, Alexander Karim, Klaas Heufer-Umlauf, Oliver Masucci.

Hauptproduzent ist das ZDF, das ein Drittel der Kosten trägt, ebenfalls an Bord sind Viaplay Group, France Télévisions, Hulu Japan, RAI Fiction, SRF und ORF.

Wer hat's gemacht?

Showrunner und Produzent von "Der Schwarm" ist Frank Doelger, einer der bekanntesten US-Produzenten, der vor allem für seine Arbeit an "Game of Thrones", "John Adams", "Rome" bekannt ist. Er hat insgesamt sechs Primetime Emmy Awards gewonnen.

Die ersten beiden Folgen inszenierte Luke Watson, die letzten zwei Philipp Stölzl, die vier dazwischen Barbara Eder.

Worum es geht

Weltweit häufen sich mysteriöse Ereignisse aus der Tiefe der Ozeane: Wütende Wale attackieren Ausflugsboote, Tiefseekrabben greifen Stände an, Muscheln legen Containerschiffe lahm und dann ist da noch der sich wild vermehrende Eiswurm, der Kontinentalhänge am Meeresgrund destabilisiert und einen Tsunami auslöst. Die Welt ist in Gefahr! Die Katastrophe abwenden sollen einige Wissenschafterinnen und Wissenschafter. Sie haben – soviel darf verraten werden – allerhand zu tun.

Wo wurde gedreht?

An mehr als zehn Schauplätzen spielt die Serie, gedreht wurde die internationale Koproduktion im Wasser und zu Land in Italien, Norwegen, Kanada und Deutschland. Szenen über und unter dem Meer entstanden in den Brüsseler Lites Studios, dem größten Unterwasserstudio Europas.

Was ist daran so besonders?

Für europäische Verhältnisse ist dieses Großprojekt bisher einzigartig. Die Ereignisse werden von verschiedenen Schauplätzen und Handlungssträngen erzählt, Cast und Crew sind riesig. Das Ausmaß an Computertechnologie und Effekten kann sich sehen lassen, und auch im Storytelling nähert sich "Der Schwarm" internationalen Seriendimensionen. Von angloamerikanischen Produktionen schaute man sich Diversität beim Casting ab, durch die Sprachen- und Nationenvielfalt wurde ein eigener europäischer Stil gefunden.

Kommt da noch mehr?

Die nächste europäische Koproduktion ist bereits abgedreht: Das abenteuerliche Leben des Feldherren János Hunyadi im mittelalterlichen Europa des 15. Jahrhunderts steht im Mittelpunkt der zehnstündigen TV-Serie "Rise of the Raven", die der ORF als Koproduzent gemeinsam mit Serendipity Point Films, Twin Media, HG Media, MR Film und Beta sowie dem ungarischen Fernsehsender TV2 realisiert. Laurence Rupp ("Vorstadtweiber"), Cornelius Obonya ("Maria Theresia") und Murathan Muslu ("Die Macht der Kränkung"). Regie führt Robert Dornhelm ("Maria Theresia").

Produzent Frank Doelger arbeitet derzeit am Überwachungsthriller "Concordia" – wieder mit dem ZDF. Die Serie, in der Christiane Paul, Steven Sowah, Ruth Bradley, Nanna Blondell, Kento Nakajima und Jonas Nay mitspielen, erzählt die Geschichte einer von KI angetriebenen Utopie und die Geheimnisse hinter ihrer Entstehung. (Doris Priesching, 26.1.2023)