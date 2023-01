Daniel Tschofenig verpasst den ersten Kulm-Bewerb. Foto: APA/AFP/KAZUHIRO NOGI

Die österreichischen Skiflieger werden beim Heim-Weltcup am Kulm ersatzgeschwächt an den Start gehen. Wie der ÖSV am Donnerstag mitteilte, sind Michael Hayböck, Daniel Tschofenig und Clemens Aigner an Grippe-Symptomen erkrankt. Damit wird das Trio zumindest beim ersten Wettkampf am Samstag (14.15 Uhr/live ORF 1) im steirischen Bad Mitterndorf ausfallen. Ein Einsatz in der Qualifikation am Sonntag (12.45 Uhr) für den zweiten Bewerb (14.15) ist laut Mitteilung derzeit offen.

Für die Quali am Freitag (13.00 Uhr) wurden Maximilian Ortner, Hannes Landerer und Markus Rupitsch nachnominiert. Mit Hayböck, Junioren-Weltmeister Tschofenig und Aigner fallen damit drei der sieben gesetzten ÖSV-Athleten aus dem Weltcup-Team von ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl aus. Am Freitag wird zudem eine Nationale Gruppe von sechs rot-weiß-roten Springern beim ersten Skiflug-Weltcup des Winters im Einsatz sein. (APA, 26.1.2023)