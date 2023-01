Im Visier von ÖVP und Grünen: der pinke Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche beschäftigt der mutmaßliche Fördermittelmissbrauch durch den privaten Wiener Kindergartenverein Minibambini den Wiener Gemeinderat. Musste Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch im Rahmen einer dringlichen Anfrage der ÖVP zur Causa Stellung nehmen, ist am Freitag sein ressortzuständiger Vize Christoph Wiederkehr (Neos) an der Reihe. Um ihn dreht sich eine Sondersitzung, die die Stadttürkisen einberufen haben.

Anlass sind Auffälligkeiten, die der Stadtrechnungshof Mitte Jänner festgestellt hatte – DER STANDARD berichtete. Sie betreffen die Jahre 2019 bis 2021, von der MA 10 (Kindergärten) erhielt der Verein in diesem Zeitraum Förderungen in Höhe von 15,6 Millionen Euro. Die Prüferinnen und Prüfer kritisierten Essenslieferungen von später als Scheinunternehmen klassifizierten Baufirmen, hohe Barzahlungen sowie sogenannte Insichgeschäfte. Verkehrsstrafen seien aus Vereinsmitteln bezahlt worden, hieß es im Prüfbericht. Auch teure Autos, die vom Verein genutzt wurden, fielen auf: Zum Teil seien Fahrzeuge von Familienmitgliedern der Obfrau gekauft und vom Verein dann geleast worden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Für die ÖVP ist das mit ein Grund, dem für Kindergärten verantwortlichen Wiederkehr das Vertrauen zu entziehen. Sie hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe einen Misstrauensantrag angekündigt. Dem haben sich nun die Grünen angeschlossen: Sie haben sich an dem Antrag beteiligt.

Grüne: "Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte"



Der grüne Klubobmann David Ellensohn begründet das so: Der "verheerende" Stadtrechnungshofbericht sei der Tropfen gewesen, der das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht habe. "Dieser Bericht führt uns drastisch vor Augen, dass auf Neos auch in diesem Bereich kein Verlass ist, wenn es um Kontrolle und die Sicherstellung von Qualitätsstandards geht." Dazu komme eine lange Liste an weiteren Verfehlungen: Die Grünen führen etwa die Situation in der vielkritisierten MA 35 und "Kontrollversagen" rund um die städtischen Finanzhilfen für die Wien Energie im Sommer an.

Von "schweren Versäumnissen" in Wiederkehrs Ressort spricht auch ÖVP-Landesparteichef Karl Mahrer. Dem Neos-Politiker das Misstrauen auszusprechen sei die "einzig logische Folge". Dabei handelt es sich allerdings vor allem um einen symbolischen Akt: Die Mehrheit im Gemeinderat stellen SPÖ und Neos.

Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Erst am Dienstag ging Wiederkehr in der Causa in die Offensive. Er kündigte eine "Aktion scharf" in Sachen Kindergartenkontrollen an. Private Träger sollen in diesem Jahr verstärkt unter die Lupe genommen werden, versprach er. In Reaktion auf den Stadtrechnungshofbericht wurde seitens des Rathauses zudem bereits die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, die Rückforderung von Fördermitteln wird geprüft. Der Betreiberverein wehrt sich übrigens gegen die Vorwürfe: "Einzelne Kritikpunkte" seien medial "überzogen und bewusst falsch darstellt" worden, hieß es zuletzt in einer Stellungnahme. (Stefanie Rachbauer, 27.1.2023)