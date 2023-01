Veronika und Elisabeth Aigner. Foto: APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Veronika Aigner hat am Donnerstag bei der alpinen Para-Ski-WM in Espot im Riesentorlauf die Goldmedaille gewonnen. Die Niederösterreicherin triumphierte bei den sehbehinderten Frauen vor der Britin Menna Fitzpatrick (+5,23 Sekunden) sowie ihrer Schwester Barbara Aigner (+7,21), die zur Halbzeit in dem neun Teilnehmer umfassenden Feld Vierte war. Da Johannes Aigner bei den sehbehinderten Männern Silber holte, räumten die Aigner-Geschwister an einem Tag einen Medaillensatz ab.

Nach vier ausgetragenen Disziplinen hält das ÖSV-Team in Espot nun bereits bei neun Medaillen (5/2/2). Am Freitag finden keine Rennen statt. (APA, 26.1.2023)