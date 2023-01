Eine Aufnahme aus Jenin am 26. Jänner. Foto: IMAGO / ZUMA Wire / Nasser Ishtayeh

Tel Aviv – Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben zwei Raketen aus dem Gazastreifen abgefangen. Die beiden Geschosse waren demnach in der Nacht auf Freitag aus dem palästinensischen Gebiet abgefeuert worden.

Zuvor hatten im Süden Israels die Alarmsirenen geheult. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf politische Kreise, man müsse sich auf eine mögliche Eskalation des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern einstellen.

Tote bei Konfrontationen

Bei Konfrontationen mit dem israelischen Militär im Westjordanland waren am Donnerstag nach palästinensischen Angaben zehn Menschen getötet worden. Allein neun kamen in der Früh bei einer Razzia in der Stadt Jenin ums Leben, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Dutzende weitere wurden verletzt, darunter vier schwer. Es war einer der tödlichsten Militäreinsätze seit Jahren in dem palästinensischen Autonomiegebiet. Am Nachmittag sei zudem ein 22-Jähriger nördlich von Jerusalem bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten erschossen worden.

Die Palästinensische Autonomiebehörde kündigte am Abend die Zusammenarbeit mit Israel in Sicherheitsfragen auf. Als Grund nannte die Behörde einseitige Schritte und Maßnahmen Israels im Westjordanland sowie die Vorfälle in Jenin. Ähnliche Ankündigungen hatte die Autonomiebehörde schon bei früheren Gelegenheiten gemacht – sie wurden allerdings de facto nicht umgesetzt. (APA, 27.1.2023)