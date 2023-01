Der zuständige Minister Johannes Rauch (Grüne) will an "vielen Schrauben drehen", um das Tierleid zu mindern. Foto: VIER PFOTEN | Bente Stachowske

Wien – Bei nicht regelkonformen Tiertransporten werden in Österreich die Strafen verschärft. Das kündigte Johannes Rauch (Grüne) als zuständiger Minister am Freitag an. Künftig können an Ort und Stelle pro Vergehen Organstrafverfügungen von bis zu 500 Euro von der Exekutive ausgestellt werden. Schwere Vergehen werden weiterhin mit Verwaltungsstrafverfahren geahndet. Ein Entwurf für eine entsprechende Verordnung ging am Freitag in Begutachtung.

Vorschläge an EU übermittelt

Bisher gab es Strafen erst nachträglich im Zuge eines Verwaltungsstrafverfahrens. "Wir drehen an vielen Schrauben, um das Leid der Tiere zu verringern", betonte Rauch. Anlässlich des EU-Rats zu Landwirtschaft und Fischerei am Montag pocht Rauch zudem auf strenge EU-weite Regeln. "Der Vorschlag Österreichs wurde an EU-Kommissarin Stella Kyriakides übermittelt." (APA, 27.1.2023)