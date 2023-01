Das lange Warten auf die Verfügbarkeit von Chat GPT kann durchaus frustrierend sein. (Dieses Bild wurde von der Bilder-KI Stable Diffusion generiert. Der Prompt lautete: "A woman sitting in front of a computer, bored facial expression. In the style of a graphic novel.") Foto: Stable Diffusion/Der Standard/Stefan Mey

Die generative Text-KI Chat GPT ist für viele Menschen zum unverzichtbaren Teil ihres Alltags geworden: Sie lösen damit ihre Hausaufgaben, recherchieren für die Uni, lassen ihre E-Mails umformulieren oder Headlines für ihre Blogbeiträge finden – umso ärgerlicher ist es, wenn die künstliche Intelligenz mal wieder ausgelastet und somit nicht verfügbar ist. Welche Alternativen und Workarounds gibt es also, um nicht selber denken zu müssen?

Lösungen in Chat GPT

Der Login in Chat GPT läuft naturgemäß über diesen Link. Hier muss man sich zuerst als Mensch identifizieren – was per se ein bisschen ironisch ist –, kann sich anschließend einloggen und sofort loslegen, nachdem man sicherheitshalber noch darauf hingewiesen wurde, dass auch Chat GPT fehlerhafte oder irreführende Informationen liefern kann.

Foto: Screenshot

Ist das System ausgelastet, so liest man eine entspreche Meldung und wird aus dem Tool ausgesperrt. Dies geschieht eher am Nachmittag als vormittags, zumal dann auch Menschen in den USA aufwachen und das System zu nutzen beginnen. Wer sich hier zeitlich entsprechend organisiert, ist im Vorteil. Ansonsten besteht die Möglichkeit, sich per Mail benachrichtigen zu lassen, wenn das System wieder verfügbar ist.

Zudem kann es vorkommen, dass auch das Registrieren eines neuen Accounts beim ersten Anlauf verhindert wird. Hier heißt es aus der Community des STANDARD, dass das simple Refreshen der Seite über das Drücken der F5-Taste das Problem löst und es beim zweiten Anlauf oft klappt.

Chatsonic: Wie Chat GPT, aber verfügbar – und aktueller

Doch was tun, wenn Chat GPT gar nicht verfügbar ist? Dann gibt es Alternativen, und eine von ihnen heißt Chatsonic. Diese lässt sich bis zu einem gewissen täglichen Kontingent ebenfalls kostenlos verwenden und arbeitet nach einer Anmeldung nach einem ähnlich simplen Prinzip wie Chat GPT: Der Mensch stellt eine Frage, die KI antwortet. Im Gegensatz zum Chat GPT konnten wir bei Chatsonic allerdings noch keine Überlastungen feststellen.

Und mehr noch: Im Gegensatz zu Chat GPT bietet Chatsonic auch die Möglichkeit, aktuelle Google-Suchergebnisse in den Output einfließen zu lassen. Das ist insofern relevant, als Chatsonic im Gegensatz zu Chat GPT auch aktuelle Fragen tendenziell richtiger beantwortet. So ist Chat GPT etwa noch ratlos in Bezug auf die Frage, ob Deutschland Panzer an die Ukraine liefere ...

Foto: Screenshot

... während Chatsonic nicht nur eine aktuelle Information, sondern auch gleich die jeweiligen Quellen liefert.

Foto: Screenshot

Andere Vorteile von Chatsonic sind, dass diese auch Spracheingabe und das Erstellen von Bildern innerhalb des Tools – so wie man es von Dall-E, Midjourney oder Stabel Diffusion kennt – ermöglicht. Ein Nachteil ist eben das Freemium-Modell mit der entsprechenden Zeichen- und Funktionsbeschränkung. Ein anderer Nachteil ist, dass das Tool nur in englischer Sprache verfügbar ist.

SEO-Schmiede: GPT-3-Lösung aus Österreich

Hier kommt die SEO Schmiede, eine österreichische Agentur für Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing, ins Spiel. Denn diese ermöglicht es über die eigene Website, auch ohne Login und ohne Überlastung, auf die System von Chat GPT zuzugreifen. Und zwar auch in deutscher Sprache.

Foto: Screenshot

Wobei es nicht ganz stimmt, dass hier der Zugang zu Chat GPT ermöglicht wird, wie Johannes Luger, Gründer und Geschäftsführer der SEO Schmiede, dem STANDARD erläutert. Stattdessen werde die Schnittstelle (API) des mit Chat GPT verwandten und ebenfalls von Open AI stammenden GPT-3 verwendet. Dadurch sei das System unabhängig von Leistungsstörungen. "ChatGPT baut auf GPT3 auf und ist für eine möglichst 'menschen-ähnliche' Konversation trainiert. GPT3 ist dann sozusagen das Rohmodell", erklärt Luger.

In dem Kontext erklärt der Gründer auch, dass er selbst kein Programmierer sei, sondern sich alles selbst mithilfe von Chat GPT zusammengebaut habe. "Das ist eigentlich das Schöne daran, dass derartige Tools plötzlich von allen gebaut werden können", sagt er: "Nebenbei lernt man etwas CSS, HTML und Javascript. Ich möchte einfach, dass so viele Menschen wie möglich KI einfach mal ausprobieren können."

Ergänzend dazu hat die Agentur auch einen Headline-Generator erstellt, der laut Luger aber noch weiter optimiert werden muss.

GPT3 selber aufsetzen oder testen

Basierend auf dem Projekt der SEO Schmiede stellt sich freilich die Frage: Kann man sich vielleicht auch selbst ein Tool mithilfe der API von GPT3 aufsetzen? Informationen zur offenen API von Open AI gibt es unter diesem Link und auch hier. Luger verweist jedoch auch darauf, dass die Verwendung der API kostenpflichtig ist: "Bei Anmeldung erhält man ein Guthaben von 18 Dollar, welches einem für drei Monate zur Verfügung steht."

Es ist aber auch gar nicht nötig, selbst Code anzugreifen und eine eigene Lösung zu hosten – über den Playground der Open API lässt sich ähnlich agieren wie mit Chat GPT, wie im nachfolgenden Video erklärt wird. Der Nachteil: Auch hier ist die kostenlose Nutzung begrenzt.

Jakob Neubauer

Alternativen zu Chat GPT: Neuroflash

Und freilich gibt es auch andere Alternativen zu Chat GPT, die ebenfalls angeworfen werden können, wenn die beliebte künstliche Intelligenz mal wieder überfordert ist. Diese hat der STANDARD bereits im Sommer 2022 ausprobiert und über die Erfahrungen unter diesem Link berichtet.

Eine dieser Lösungen ist das aus Deutschland stammende Neuroflash. Es beherrscht dementsprechend auch die deutsche Sprache und kann verschiedene Textformen wie etwa Blogbeiträge oder Social-Media-Postings verfassen. Auf Wunsch können hier auch Texte gegendert oder ent-gendert sowie von der Sie- in die Du-Form umformuliert werden.

GPT-J als offene Alternative

Eine andere Alternative ist das offene und kostenlose GPT-J. Es wurde von Eleuther AI geschaffen – einer Gruppe von Forscherinnen und Forschern, die sich die Demokratisierung der künstlichen Intelligenz auf die Fahne geschrieben haben. Inhaltlich greift die Software auf "The Pile" zurück – ein 825 Gigabyte großes Paket aus Open-Source-Sprachmodellierungsdaten.

Neben Prosatext lässt sich hiermit auch Code generieren. In der Praxis wird bei GPT-J keine konkrete Arbeitsaufforderung gestellt, sondern der Anfang eines Textes geschrieben, der anschließend von der KI weitergeschrieben wird – was für das Lösen von Hausaufgaben also nicht unbedingt optimal ist.

Chat GPT kostenpflichtig?

Und schließlich sei noch erwähnt, dass man sich freilich auch bei Open AI der großen Beliebtheit von Chat GPT bewusst ist. Demnach gibt es laut Luger bereits Upgrade-Modelle, die immer uneingeschränkt funktionieren, jedoch 42 Dollar im Monat kosten.

"Dieser Premium-Account wird aber scheinbar erst ausgerollt und steht nicht allen zur Verfügung", sagt er: "Da die einzelnen Anfragen aber relativ viel Rechenleistung benötigen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Nutzung des Free-Accounts eingeschränkt wird." Dies sei schon jetzt der Fall, da man nur eine begrenze Anzahl von Anfragen pro Stunde senden darf. (Stefan Mey, 27.1.2023)