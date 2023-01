Umgestalten, reparieren oder gar sanieren: Was haben Sie in Ihrem Heim schon gemacht, oder welche Projekte stehen an?

In den vergangenen Pandemiejahren war man meist viel zu Hause, und dadurch sind einem so einige Stellen in den eigenen vier Wänden aufgefallen, die einer Erneuerung bedürfen. Sei es, mal wieder die Farbe an den Wänden aufzufrischen, die nicht mehr ganz schönen Küchenkästen zu erneuern, Fugen im Badezimmer zu sanieren oder gar Böden neu zu verlegen. In einem Haus oder einer Wohnung gibt es immer was zu tun.

Gehören Sie zu den begabten Handwerkerinnen und Handwerkern, oder verursacht es mehr Chaos, wenn Sie selbst bohren, schrauben und ausmalen? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Isbjorn

Handwerkliches Know-how ist gefragt

Auch kommt es darauf an, wie begabt man in handwerklichen Dingen ist: Ob man selbst ausmalt, schraubt und verfugt oder ob man Professionisten dafür engagiert, sollte vorab wohlüberlegt sein. Kann man kleinere Arbeiten oft noch selbst erledigen, braucht man bei gröberen Umbauarbeiten dann doch reichlich handwerkliches Know-how, um am Ende nicht mehr Arbeit und Ausgaben zu haben, als man geplant hatte. Denn eine Wand einzureißen, um einen Raum zu vergrößern, oder umgekehrt eine Wand einzuziehen, um aus einem Zimmer zwei zu machen, setzt einiges handwerkliches Geschick und Wissen voraus.

Und wenn es nicht gerade Renovierungsarbeiten sind, so will oder muss man vielleicht das gesamte Wohnungskonzept überdenken und neu gestalten. Gerade wenn man mit Kindern zusammenwohnt, ändern sich auch die Bedürfnisse mit dem Alter des Nachwuchses. So genügt dem Kleinkind noch der Spieleteppich und das kleine Kinderbettchen, ein Teenager dagegen braucht einen Rückzugsort und einen Schreibtisch für die Hausaufgaben. Dafür muss Platz geschaffen und damit die Wohnung wohl etwas umgestaltet werden.

Umgestaltung oder Renovierung: Ihre Erfahrungen!

Welche kleineren und größeren Umbauten haben Sie schon gemacht? Und wie handwerklich begabt sind Sie – oder haben Sie dafür Profis engagiert? Was würden Sie in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus noch gerne verändern, wofür Ihnen aktuell Ideen und Umsetzungskompetenz fehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (wohl, 31.1.2023)