In dieser Galerie: 2 Bilder Quarterback Brock Purdy war einmal sehr unwichtig. Jetzt könnte er die San Franciso 49ers in den Super Bowl führen. Foto: APA/Getty Images via AFP/THEARON W. HENDERSON Purdy hat bislang alle seine Starts in der NFL gewonnen. Foto: AP Photo/Josie Lepe

Relevant sein oder nicht. Diese Kernfrage, um die sich das ganze Leben dreht, seit es 24 Stunden am Tag medial stattfindet, will natürlich mit Ja beantwortet werden. Vergleiche machen unglücklich. Das ist das Ziel. Wer wie Brock Purdy den Titel "Mister Irrelevant" trägt, hat schon mal, nun ja, eine Hypothek. Aber der Weg kann eigentlich nur nach oben führen. Die Letzten werden die Ersten sein. Wer im Diesseits unterprivilegiert ist, darf hoffen, dass ihm dies im Jenseits vergolten wird. So lange muss der US-Amerikaner Purdy aber nicht warten. Bis zum 4. Dezember war der 23 Jahre alte Quarterback unwichtig. Seit diesem Tag, an dem sich bei den San Francisco 49ers nach deren Quarterback Nummer eins (Trey Lance) auch Quarterback Nummer zwei (Jimmy Garoppolo) verletzte, ist er es nicht mehr.

Purdy sprang ein und gewann all seine Spiele mit den 49ers. Zunächst die letzten fünf der regulären Saison, danach die Play-off-Spiele gegen die Seattle Seahawks und die Dallas Cowboys. Mit einem Sieg gegen die Philadelphia Eagles am Sonntag (21.00 Uhr / live Puls 4 und DAZN) stünde Purdy schon im Super Bowl. Die Geschichtsbücher sind schon offen für seinen Eintrag.

Bedeutungslosigkeit bringt Ruhm

"Purdy ist eine Offenbarung", urteilt ESPN über den nervenstarken Spielmacher aus Queen Creek in Arizona. Sein Trainer Kyle Shanahan, ein offensiver Zauberer, vertraute seinem Rookie derart, dass er gleich von dessen erstem "snap" an riskante Wurfspielzüge laufen ließ. "Und er hat einen Höllenjob gemacht", erinnert Shanahan an das Spiel an jenem 4. Dezember gegen die Miami Dolphins und betont: "Er hat es seitdem jedes Mal gemacht."

Brock Purdy wird "Mr. Irrelevant" genannt, ein Titel, der beim alljährlichen Draft an den "bedeutungslosen" jungen Mann vergeben wird, der an 262. und letzter Stelle ausgewählt wird. Nicht herablassend wird das in der NFL auch gefeiert. Seit 1976 wird die Auszeichnung offiziell vergeben, es gibt sogar eine Trophäe dafür. Sie ist eine Parodie der Heisman Trophy, der Auszeichnung für den besten College-Footballspieler. Während die Heisman Trophy einen Spieler zeigt, der den Football sicher in der Hand hält, lässt ihn der Footballer bei der Lowsman Trophy fallen. Zusätzlich erhält "Mr. Irrelevant" ein Auto und wird von der NFL sogar auf eine Woche Urlaub nach Los Angeles eingeladen.

Dass man nur eine Nummer ist im Arbeitsleben, muss nicht zwangsläufig entmutigen. Um beim Football zu bleiben: Tom Brady, der größte Eierlaberlwerfer aller Zeiten, wurde im Jahr 2000 nur an 199. Stelle im Draft gewählt, war also auch vielen NFL-Teams wurscht. Da helfen, wie im Fall von Brock Purdy, auch 32 Schulrekorde für das eigene Universitätsteam (Iowa State) nichts.

"Er ist ein guter Spieler", sagt Purdys Mannschaftskollege Trent Williams, "und jeder, der Football verfolgt, kann das sehen. Ich sage nicht, dass er ein Aaron Rodgers oder ein Patrick Mahomes ist. Aber er macht alles, was wir brauchen, um zu gewinnen".

Sein Passer Rating in den ersten fünf Starts (119,0) war sogar höher als das von Patrick Mahomes (116,3) in dessen ersten fünf Starts. Nur Hall-of-Famer Kurt Warner übertraf einst diesen Karrierebeginn (131,4). Es gibt freilich schwierigere Jobs als Quarterback der San Francisco 49ers zu sein. Kein Team hat mehr Spieler, die permanent frei stehen, als die Niners. Deebo Samuel (4,3), Jauan Jennings (3,5) und George Kittle (3,3) haben bei ihren gefangenen Bällen im Schnitt immer mehr als drei Yards Abstand vom nächsten Verteidiger. Die Offense ist einfach saugut.

Gegen jede Regel

Im Endspiel trifft der Sieger der Partie 49ers-Eagles auf die Kansas City Chiefs oder die Cincinnati Bengals, die sich in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr / live Puls 4 und DAZN) duellieren. Es ist ein Treffen der Star-Quarterbacks, Mahomes gegen Joe "Cool" Burrow. Wobei Mahomes im Match gegen Jacksonville derart niedergerießen wurde, dass er seitdem einen kaputten Knöchel mit sich herumschleppt. Da können die Chiefs noch so oft versichern, es sei eh alles super in Ordnung mit ihrem Spielmacher. Die Bengals wissen das und werden Mahomes und seine Füße mit aller Härte attackieren. Super Bowl LVII steigt am 13. Februar in Glendale, Arizona.



In der Regel schafft es ein "Mister Bedeutungslos" übrigens selten in die Startaufstellung eines NFL-Teams. Der bis dato Einzige, der den Super Bowl gewann und dabei auch zum Einsatz kam, war ein gewisser Ryan Succop (Mr. Irrelevant 2009) mit den Tampa Bay Buccaneers vor zwei Jahren. Aber "nur" als Kicker. (Florian Vetter, 29.1.2023)