Robert Newald hat die Protestkundgebung der Initiative "Deutschlehrende in der Erwachsenenbildung" fotografisch begleitet

Die Initiative "Deutschlehrende in der Erwachsenenbildung" (DIE), ein selbstorganisierter Zusammenschluss von Unterrichtenden in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache-Kursen, hat sich am Donnerstag zu einer Protestkundgebung gegen Lohndumping und schlechte Arbeitsbedingungen vor der Zentrale des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) eingefunden. Robert Newald war bei der Kundgebung dabei. (ugc, 27.1.2023)

Foto: Robert Newald

