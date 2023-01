Kate Winslet, hier als Ermittlerin in "Mare of Easttown", dreht wieder für HBO – ab Montag in Wien. Foto: AP

Wien – Ab Montag, 30. Jänner, steht Wien im Scheinwerferlicht einer internationalen Großproduktion: Die HBO-Miniserie "The Palace" mit Kate Winselt und Hugh Grant wird im Gartenpalais Liechtenstein im neunten Wiener Gemeindebezirk gedreht. Die Serie erzählt – wie berichtet – von den Geschehnissen innerhalb eines Jahres in der Machtzentrale und den Auflösungstendenzen eines autoritären Regimes. In weiteren Hauptrollen sind Matthias Schoenaerts und Andrea Riseborough zu sehen.

Die Dreharbeiten in Wien dauern bis Donnerstag, 2. Februar. Darüber wurden vor ein paar Tagen die Anrainerinnen und Anrainer informiert. Sie müssen im Zeitraum wegen des Auf- und Abbaus bereits vom 26. Jänner bis inklusive 4. Februar mit weniger Parkflächen rechnen. Die internationale Filmcrew werde aus 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Österreich und Großbritannien bestehen.

Stephen Frears führt Regie

Als Produktionsfirmen sind die Wiener Onnoo One Film und die britische Site Fice Productions an Bord. Showrunner, Autor und Produzent ist "Succession"-Macher Will Tracy. Als Produzenten fungieren noch Frank Rich und Stephen Frears ("High Fidelity", "Philomena", "Florence Foster Jenkins"), der auch Regie führt.

Kate Winslet wurde erst kürzlich für ihre Rolle in der HBO-Serie "Mare of Easttown" mit einem Emmy als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Wann "The Palace" ausgestrahlt wird, ist noch unklar. (red, 27.1.2023)