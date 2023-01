SWITCHLIST

Astrid Ebenführer

20.15 LIEBELEI

Freunde mit gewissen Vorzügen (Friends with Benefits, USA 2011, Will Gluck) Der Headhunterin Jamie gelingt es, den Artdirector Dylan nach New York zu locken. Da Dylan in der Stadt keine Freunde hat, trifft er sich mit Jamie. Sie wollen Sex, aber keine Beziehung. Hat das Zukunft? Mit Justin Timber lake, Mila Kunis. Bis 22.20, ATV

20.15 AGENTEN

Der Mann, der niemals lebte (Body of Lies, USA 2008, Ridley Scott) Leonardo DiCaprio kämpft als CIA-Agent gegen ein Terroristennetzwerk. Sein Vorgesetzter, Russell Crowe, liefert Anweisungen per Headset. Einig sind sich die beiden selten. Verschachtelter Spionagethriller. Bis 22.30, Servus TV

Moviedinho

20.15 GEHEIMDIENST

Spy Game – Der finale Countdown (USA 2001, Tony Scott) Robert Redford und Brad Pitt retten einander als CIA-Männer das Leben: scharfer Schnitt, rasantes Tempo und eine vertrackte Story über miese Geheimdienstpolitik. Bis 22.10, ZDF neo

20.15 TRENNUNG

Scheidung für Anfänger (D 2018, Thorsten M. Schmidt) Andrea Sawatzki und Christian Berkel als Ehepaar, dessen Trennung zur Schlammschlacht mutiert. Bis 21.45, BR

20.15 MAGIE

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, USA/GB 2004, Alfonso Cuarón) Ein Häftling ist aus dem Gefängnis Askaban ausgebrochen – und auf dem Weg zu Harry. Die Begegnung enthüllt Unbekanntes über Harrys Geschichte. Bis 23.00, Sat1

22.55 DOKUMENTATION

Die Stadt der Pyramiden Nördlich von Lima entstand vor 5000 Jahren die erste richtige Stadt Amerikas: Caral. Archäologen und Archäologinnen erforschen jetzt die antike Wiege der Andenkultur. Bis 23.50, Arte

Streaming

SECHS FOLGEN

Das Mädchen im Schnee In Málaga verschwindet die kleine Amaya, die Polizei steht vor einem einzigen großen Rätsel, sie findet keine Hinweise. Journalistin Miren (Milena Smit) stellt eigene Nachforschungen an und deckt längst vergessene Geschichten aus der Vergangenheit auf. Verfilmung des Bestsellers von Javier Castillo. Netflix

SUPERKRAFT

Extraordinary Schön blöd: Jen (Máiréad Tyers) ist schon 25 – und von der Superkraft, die alle anderen mit 18 entwickeln, ist nichts zu spüren. Dass sie ganz normal ist, macht sie zur Außenseiterin. Zeit, an sich zu arbeiten, Freundin Carrie (Sofia Oxenham) – sie kann mit Toten sprechen – hilft dabei. Disney+

DRITTE STAFFEL

Wir Die ZDF-Serie erzählt von einem Freundeskreis in den Dreißigern. Sie ziehen Bilanz, diskutieren über große Lebensfragen und ihre unerfüllten Träume. In der neuen Staffel geht es um fehlende Freiräume zwischen Kindern und Job, Zufallsbekanntschaften, Eifersucht und eine alte Liebe. ZDF-Mediathek

Wenig Zeit, fehlender Freiraum, Eifersucht: In der Beziehung zwischen Linh (Thi Le Thanh Ho) und Maik (Lorris Andre Blazejewski) kriselt es – ZDF-Serie "Wir" über Lebensentwürfe und unerfüllte Träume, zu sehen in der ZDF-Mediathek. Foto: ZDF, Kirsten Schmitt

DOKU-REIHE

Chronik einer Diktatur Kim Il-sung, Saddam Hussein, Francisco Franco, Benito Mussolini, Idi Amin, Manuel Noriega standen an der Spitze grausamer Diktaturen. Woher kam ihr Verlangen nach Dominanz und Kontrolle? Die Doku-Reihe analysiert ihre wiederkehrenden Mechanismen. Arte-Mediathek