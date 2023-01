(Vatikan. Arbeitszimmer des Papstes. Der Papst an seinem Schreibtisch, meditierend. Sein Sekretär tritt ein, einen Brief in Händen.)

SEKRETÄR: Entschuldigen Sie die Störung, Eure Heiligkeit, aber ich habe soeben eine dringende Anfrage aus Österreich erhalten. Man will wissen, ob es möglich wäre, den Schauspieler Teichtmeister heiligzusprechen.

PAPST: Teichtmeister? Nie gehört. Was hat er geleistet? Hat er ein Wunder vollbracht?

SEKRETÄR: Es ist ihm gelungen, die Debatte über sexuellen Missbrauch von Kindern aus dem bisherigen Umfeld zur Gänze ins Kulturelle zu verlagern, insbesondere in die Bereiche Kino, Theater und Fernsehen.

PAPST: Bemerkenswert.

SEKRETÄR: Niemand spricht mehr von uns.

PAPST: Niemand spricht mehr von uns?

SEKRETÄR: So ist es.

PAPST: Das ist tatsächlich ein Wunder. Aber hat sich dieser Mensch nicht womöglich auch selbst schuldig gemacht?

SEKRETÄR (studiert den Brief): Nun ja … Ein wenig, steht hier …

PAPST: Dann, fürchte ich, ist eine Heiligsprechung leider nicht möglich.

SEKRETÄR: Selig eventuell?

(Vorhang) (Antonio Fian, 27.1.2023)