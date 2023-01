10.45 WETTLAUF GEGEN DIE ZEIT

Der Zug (Le train, F/I 1963, John Frankenheimer) Burt Lancaster als Bahnhofsvorsteher, der die Nazi-Besatzer Weiche um Weiche, Signal um Signal daran hindert, einen Güterzug voller Kunstschätze aus Frankreich zu verschleppen. Technisch perfektes und atmosphärisch gelungenes Actionkino.

Bis 12.55, Arte

11.05 DISKUSSION

Europastudio: Wie gefährlich ist Wladimir Putin? Bei Paul Lendvai diskutieren Michael Thumann (Die Zeit), Ivo Mijnssen (Neue Zürcher Zeitung), Alexandra Föderl-Schmid (Süddeutsche Zeitung) und Politologin Velina Tchakarova. Bis 12.00, ORF 2

15.30 WAHL IN NIEDERÖSTERREICH

Wahl 23: Nadja Bernhard und Tarek Leitner führen durch die rund vierstündige Live-Berichterstattung am Wahltag in Niederösterreich. Um 17.00 gibt es dann die ersten Hochrechnungen aus dem Landhausschiff in St. Pölten sowie erste Reaktionen aus den Parteizentralen und Analysen von Peter Filzmaier. Die Runde der Parteispitzen ist für 18.00 geplant. Ab 18.25 folgt eine erste Reaktionsrunde aus der Bundespolitik, um 19.00 dann eine ZiB-Spezial-Sendung zum Ergebnis. Bis 19.30, ORF 2

20.15 MÖRDERJAGD

Das Versprechen (The Pledge, USA 2000, Sean Penn) An seinem letzten Arbeitstag wird Detective Jerry Black (Jack Nicholson) an den Tatort eines schrecklichen Verbrechens gerufen: Das Opfer ist ein Mädchen. Nicholson begibt sich auf die Jagd nach dem Mörder – und nach eigenen Obsessionen. Frei nach Friedrich Dürrenmatt liefert Nicholson unter der Regie von Sean Penn ein großes Altersporträt. Bis 22.15, Arte

Sein letzter Fall bringt Jerry Black (Jack Nicholson) an seine psychischen Grenzen. "Das Versprechen", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Warner Bros

20.15 CASTING

Der geilste Job der Welt Sechs Kandidaten und Teilnehmerinnen auf dem Weg zum "Traumberuf Reiseleiter:in". Bis 21.00, HR

20.15 MAFIA

Malavita – The Family (USA 2013, Luc Besson) Luc Besson schickt Robert De Niro als Paten im Zeugenschutzprogramm mit der Familie in die Normandie. Schon am ersten Tag sorgen seine Kinder für Wirbel in der Schule,und Ehefrau Maggie lässt den Supermarkt in die Luft fliegen. Bis 22.25, RTL 2

22.20 DISKUSSION

Im Zentrum: Nach der Wahl – Auftakt zum Dreikampf im Bund? Bei Claudia Reiterer diskutieren dazu Lukas Mandl (EU-Abgeordneter und Ex-Landtagsabgeordneter Niederösterreich, ÖVP), Karl Schlögl (Ex-Innenminister und früherer Landesparteivorsitzender Niederösterreich, SPÖ), Walter Rosenkranz (Ex-Bundespräsidentschaftskandidat und ehemaliger Landesparteivorsitzender Niederösterreich, FPÖ), Eva Linsinger vom Profil und Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten. Bis 23.15, ORF 2

23.40 KRIMI

Headhunter (D/N/S/DK 2011, Morten Tyldum) Der erfolgreiche Headhunter Roger Brown führt ein Doppelleben. Als Kunstdieb bestiehlt er gemeinsam mit seinem Freund Ove Kjikerud seine Kunden. In der Titelrolle überzeugt Aksel Hennie. Bis 00.55, 3sat