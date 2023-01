Gerald Basts Rücktritt hatte den Termin der Hearings verzögert. Foto: imago / Michael Jindra

Linz – In der ersten Märzwoche wird das Institute of Digital Sciences Austria (IDSA), besser bekannt als TU Linz, einen zweiten Anlauf für die Hearings für den Gründungspräsidenten starten. "Um den Gründungsprozess des IDSA zügig fortzusetzen" habe der Gründungskonvent am Freitag den Termin fixiert, informierte dessen Vorsitzende Claudia von der Linden in einer Aussendung.

Montan-Uni-Rektor Eichsleder nachnominiert

Einen Tag vor den ersten Hearings am 24. Jänner hatte der Rektor der Universität für angewandte Kunst, Gerald Bast, sein Mandat im Konvent zurückgelegt. Als Grund nannte er Befangenheit von anderen Mitgliedern sowie fehlende Inhalte der neuen TU. Daraufhin berief das Wissenschaftsministerium den Rektor der Montan-Uni Leoben, Wilfried Eichlseder, in den Konvent. Um den engen Zeitplan – die TU soll mit kommendem Wintersemester starten – einzuhalten, habe man eine "rasche Terminisierung" getroffen, hieß es. Acht Kandidaten, darunter der scheidende Rektor der Linzer Johannes-Kepler-Uni, Meinhard Lukas, waren zu den Hearings Ende Jänner geladen gewesen. (APA, 27.1.2023)