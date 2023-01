[Livebericht] Krieg in der Ukraine

[International] Bosnien-Herzegowina hat eine neue Regierung auf Staatsebene

[Inland] Ein eigenes Gericht für Korruptionsdelikte? Grüne und SPÖ offen, FPÖ und Neos dagegen

[Wissenschaft] Neue Diagnosemethode: Dem Krebs einen Schritt voraus

Wie das Füttern von Vögeln auf ihre Evolution wirkt

[Edition Zukunft] Wie sich Kleinbäuerinnen in Kenia an den Klimawandel anpassen

[Kultur] Heimischer Horrorfilm "Family Dinner": Katholisches Essen und Fürchten

[Etat] Götz Spielmann: "Über Teichtmeister ist jetzt schon die soziale Todesstrafe verhängt"

[Sport] Shiffrin holt in Spindleruv Mlyn ihren 85. Weltcupsieg, reagiert mit Humor auf Zyklus-Interview

[Lifestyle] Frauen an den Herd! Was Köchinnen anders machen

[Wetter] Von Westen steigt der Luftdruck an und der Ostalpenraum gelangt in eine schwache, nordwestliche Strömung. Insgesamt ist es sonnig mit zumeist hohen Wolkenfasern. Auch die Hochnebeldecke über dem Flachland sowie tiefe Wolkenreste im Bergland lichten sich im Tagesverlauf. Am Nachmittag ziehen dann zeitweise Wolken durch. Im Norden und Osten kommt gebietsweise mäßiger Wind aus West bis Nordwest auf, sonst bleibt es eher windschwach. Frühtemperaturen je nach Bewölkungsgrad und Wind minus 11 bis minus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 3 bis plus 4 Grad.

[Zum Tag] 1881: Dem Chirurgen Theodor Billroth gelingt bei einer Patientin mit Magenkrebs erstmals eine Magenresektion.