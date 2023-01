Das eingeschlagene Glasfenster im Haus der Pelosis. Das Bild stammt aus dem veröffentlichten Überwachungsvideo.

San Francisco – Die Polizei von San Francisco hat am Freitag dramatische Videoaufnahmen veröffentlicht. Diese zeigen, wie Paul Pelosi, der Ehemann der ehemaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, mit einem Hammer geschlagen wird.

Die Aufnahmen der Polizeikamera wurden zusammen mit einem Überwachungsvideo veröffentlicht. Auf denen ist der mutmaßlichen Angreifer zu sehen, wie er ein Glasfenster durchschlägt, um in das Haus des Ehepaars in San Francisco zu gelangen. Außerdem wurde der abgesetzte 911-Notruf von Paul Pelosi veröffentlicht.

Täter angeklagt

In den Bodycam-Aufnahmen klopfen zwei Polizeibeamte an die Tür des Hauses der Pelosis. Als sich die Tür öffnet, sind Pelosi und der mutmaßliche Täter zu sehen, die beide einen großen Hammer festhalten. Der mutmaßliche Täter sagt den Polizeibeamten in den Aufnahmen, dass "alles in Ordnung" sei, woraufhin die Beamten ihn auffordern, den Hammer fallen zu lassen. Dieser reißt Pelosi den Hammer jedoch scheinbar vollständig aus der Hand und schlägt auf ihn ein.

Die beiden Beamten stürmen daraufhin ins Innere des Hauses und packen den Angreifer. Er wird unter anderem wegen versuchter Entführung und Körperverletzung angeklagt sowie wegen versuchten Mordes und Einbruchs. (Reuters, 27.1.2023)