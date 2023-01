Sabato de Sarno ist der neue Kreativchef der Marke Gucci Foto: Riccardo Raspa

Der französische Luxuskonzern Kering hat am Samstag Sabato de Sarno zum Kreativchef seiner von Gucci ernannt. Im November hatte sich die Marke von Alessandro Michele getrennt, der Italiener hat das Image von Gucci sieben Jahre lang geprägt.

Sabato de Sarno hat bei einigen Modehäusern gearbeitet, ist jedoch bislang außerhalb der Branche kein bekannter Name. Er wuchs in Neapel auf, begann seine Karriere 2005 bei Prada, wechselte dann zu Dolce & Gabbana, bevor er 2009 zu Valentino kam, wo er mehrere Positionen innehatte, bevor er dort sowohl die Herren- als auch die Damenkollektionen beaufsichtigte.

Bis zu seinem Antritt hat De Sarno mehr Zeit als sein Vorgänger bei seinem Start im Jahr 2015. Der neue Kreativchef wird seine erste Kollektion für Gucci erst im September 2023 zeigen.

Bei Gucci wird er seine Aufgabe sein, an die Erfolge Micheles anzuknüpfen. Und eine Marke wiederzubeleben, die nach einem fulminanten Wachstum zwischen 2015 und 2019 in den vergangenen Jahren an Schwung verloren hatte.

Kreativchef Alessandro Michele hatte das Unternehmen im November nach siebenjähriger Tätigkeit verlassen, es hatte im Konzern unterschiedliche Vorstellungen zur Ausrichtung der Marke gegeben. (Reuters, red, 28.1.2023)