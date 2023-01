Liebe Leserin, lieber Leser,

egal ob ChatGPT oder Midjourney – künstliche Intelligenzen sind gerade in aller Munde. Mit MusicLM gibt es zumindest in der Forschung ein neues Erdbeben in diesem Bereich. Aus wenig Text formt die Google-KI Musikstücke und das in beeindruckender Qualität.

In Sachen Tech-Hardware stellen wir die neuen Freebuds 5i von Huawei vor, die für 100 Euro Noise Cancelling und ansprechende Tonqualität bieten. Im Bereich Gaming haben wir ein Interview mit dem Marketing-Verantwortlichen von Willhaben geführt, der erklärt, warum man nach fünf Jahren Engagement im E-Sport weiterhin auf diese Strategie setzen will.

Außerdem kommentiert Microsoft die Cloud-Ausfälle der vergangenen Woche, eine Tiktokerin entschuldigt sich für ein überschnelles Kommentar und zusätzlich beleuchten wir, welche Rolle Social Media im Bereich Schönheits-OPs spielen.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

"Größer als ChatGPT": Google KI MusicLM kann aus Textbausteinen Musik komponieren

Tiktokerin bezeichnete einen Mann im Gym als "Weirdo", nachdem er ihr geholfen hatte

Freebuds 5i: Gute Kopfhörer für 'n Appel und 'n Ei

Die ungefilterte Wahrheit: Wie Social Media Schönheits-OPs inspiriert

Willhaben: Online-Marktplatz setzt bei Marketing-Strategie seit fünf Jahren auf E-Sport

Microsoft kommentiert offiziell Ausfälle bei Teams und Office

Besser als ein Mensch: Behörden untersuchen Musks Rolle bei Tesla-Autopilot-Behauptungen