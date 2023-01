In dieser Galerie: 4 Bilder Onisiwo in Torlaune. Foto: IMAGO/Fotostand / Racocha Gregoritsch in Torlaune. Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gerd Gruendl Lienhart in Torlaune. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Grant Hubbs Premierentor für Wolf. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Mainz/Berlin/Freiburg – Karim Onisiwo hat beim 5:2-Sieg seines FSV Mainz am 18. Spieltag der deutschen Bundesliga gegen den VfL Bochum einen Triplepack erzielt. Der 30-jährige Wiener war am Samstag der überragende Mann auf dem Platz. Nach einem Doppelpack zum 3:0 (28.) und 4:0 (57.) setzte er mit einem Schuss ins kurze Kreuzeck einen sehenswerten Schlusspunkt (88.). Onisiwo hält nun bei sieben Saisontreffern, fünf davon hat er gegen Bochum erzielt. Mainz liegt im Tabellen-Mittelfeld, Bochum zwei Punkte vor Hertha auf Relegationsrang 16.

Union Berlin hat seinen Erfolgslauf indes fortgesetzt. Die Berliner gewannen das Stadtderby bei Hertha BSC mit 2:0 und schlossen vor dem Schlager von Bayern München gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr) vorerst nach Punkten zum Leader aus München auf. Der SC Freiburg liegt zwei Zähler zurück auf Platz vier. Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart erzielten beim 3:1 gegen den FC Augsburg jeweils einen Treffer.

An Unions drittem Sieg im dritten Ligaspiel des Jahres 2023 war auch Kapitän Christopher Trimmel beteiligt. Der ÖFB-Rechtsverteidiger leistete mit einer Freistoßflanke die Vorarbeit zum 1:0 durch Danilho Doekhi per Kopf (44.). Die Entscheidung besorgte Paul Seguin aus einem Konter (67.).

Siebenter Ligatreffer für Gregoritsch

Freiburg gelang der erste Dreier des neuen Jahres. Gregoritsch brachte sein Team sehenswert in Führung. Der 28-Jährige setzte einen Schuss aus spitzem Winkel platziert ins lange Eck und via Innenstange ins Tor (13.). Es war der siebente Ligatreffer des Steirers in dieser Spielzeit. Schon beim Saisonauftakt im August (4:0) hatte er gegen Augsburg getroffen – den Club, den er wenige Wochen zuvor verlassen hatte. Sein ÖFB-Teamkollege Lienhart traf im Finish per Kopf nach einem Corner zum Endstand (85.).

Werder Bremen beendete den Lauf des VfL Wolfsburg, der zuletzt sechs Ligaspiele in Folge gewonnen hatte, mit einem 2:1. Elf Pflichtspiele war der VW-Club zuletzt ungeschlagen, seit Jahreswechsel hatte es ein 6:0 gegen Freiburg und ein 5:0 gegen Hertha gegeben. Wolfsburg-Legionär Patrick Wimmer blieb nach fünf Spielen in Serie mit Tor oder Assist diesmal ohne Scorerpunkt. Beide Werder-Tore erzielte DFB-Teamstürmer Niclas Füllkrug (24., 77.), Marco Friedl spielte als Kapitän durch. Bremen hatte zuletzt vier Ligaspiele en suite verloren.

Premiere für Wolf

Die nächste Pleite, ein 1:4 gegen Borussia Mönchengladbach, setzte es für 1899 Hoffenheim. Auch eine Kopfballvorarbeit von Christoph Baumgartner zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer war zu wenig (80.). Der ÖFB-Teamspieler hatte kurz zuvor selbst per Kopf die Stange getroffen (78.). Hoffenheim hat aus den jüngsten acht Ligaspielen nur zwei Punkte geholt und muss sich zusehends mit der Abstiegsgefahr auseinandersetzen. Matchwinner war Jonas Hofmann mit zwei Toren und einem Assist. Für den Schlusspunkt sorgte der kurz zuvor eingewechselte Steirer Hannes Wolf mit seinem ersten Saisontor aus kurzer Distanz (91.). (APA, 28.1.2023)

Deutsche Bundesliga – 18. Runde:

Freitag

RB Leipzig – VfB Stuttgart 2:1 (1:0) Leipzig: mit Schlager, Laimer ab 70.

Samstag

SC Freiburg – FC Augsburg 3:1 (2:1) Freiburg: mit Lienhart (Tor zum 3:1/85.), Gregoritsch bis 76. (Tor zum 1:0/13.); Augsburg: Baumgartlinger Ersatz

FSV Mainz 05 – VfL Bochum 5:2 (3:0) Mainz: mit Onisiwo (Tore zum 3:0/28., 4:0/57. und 5:2/88.), ohne Mustapha; Bochum: Stöger bis Pause

TSG Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach 1:4 (0:2) Hoffenheim: mit Baumgartner; Gladbach: Wolf ab 86. (Tor zum 4:1/91.), Lainer ab 90.

Hertha BSC – Union Berlin 0:2 (0:1) Union: mit Trimmel

Werder Bremen – VfL Wolfsburg 2:1 (1:0) Bremen: mit Friedl, ohne Schmid (verletzt); Wolfsburg: Wimmer bis 82., Pervan Ersatz

Bayern München – Eintracht Frankfurt 18.30

Sonntag

Schalke 04 – 1. FC Köln 15.30 Uhr

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 17.30 Uhr