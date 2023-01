Hinterzarten – Die Podestserie von Eva Pinkelnig im Frauen-Skisprung-Weltcup ist am Samstag in Hinterzarten gerissen. Die Vorarlbergerin landete beim souveränen Erfolg der Deutschen Katharina Althaus an der 13. Stelle und erreichte damit erstmals nach zuletzt acht Stockerlplätzen in Folge keine Top-drei-Platzierung. Im 14. Bewerb dieses Winters schaffte es die fünffache Saisonsiegerin Pinkelnig erst zum zweiten Mal nicht aufs Podium. Beste Österreicherin wurde Chiara Kreuzer als Sechste.

Für die beiden weiteren ÖSV-Springerinnen lief es nicht nach Wunsch – Jacqueline Seifriedsberger kam auf Rang 18, Hannah Wiegele musste sich mit Platz 27 begnügen. Weltcup-Titelverteidigerin Sara Marita Kramer aus Salzburg reiste nicht nach Hinterzarten, um an ihrer Form zu arbeiten.

In blendender Verfassung befindet sich hingegen Althaus, die bei ihrem Heimspringen eine Klasse für sich war und ihren zwölften Weltcupsieg feierte. Der Vorsprung der 26-jährigen Lokalmatadorin auf die zweitplatzierte Slowenin Ema Klinec betrug 21,2 Punkte. Platz drei ging an Abigail Strate, die Kanadierin sprang zu ihrem ersten Podestplatz. Im Gesamtweltcup verfügt Spitzenreiterin Pinkelnig mit 1.036 Punkten noch immer über einen komfortablen Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin Althaus (853).

In Hinterzarten ist für Sonntag (15.15 Uhr) ein weiterer Bewerb angesetzt. Die Qualifikation für das erste Event des Wochenendes musste am Freitag wegen technischer Probleme beim Datendienstleister abgesagt und am Samstag nachgeholt werden. Auch am Samstag funktionierte der Datenticker des Weltverbandes FIS nicht einwandfrei. (APA, 28.1.2023)

Skisprung-Weltcup der Frauen vom Samstag in Hinterzarten (GER):

Normalschanze:

1. Katharina Althaus (GER) 258,8 Punkte (107 m/102 m)

2. Ema Klinec (SLO) 237,6 (102/105,5)

3. Abigail Strate (CAN) 236,3 (103/106,5)

Weiter:

6. Chiara Kreuzer 223,3 (93,5/94)

13. Eva Pinkelnig 208,7 (92,5/97)

18. Jacqueline Seifriedsberger 196 (89,5/91,5)

27. Hannah Wiegele (alle AUT) 177,2 (86/90)

Gesamtweltcup-Stand (14 von 26 Bewerben): 1. Pinkelnig 1.036 Punkte – 2. Althaus 853 – 3. Anna Odine Ström (NOR) 673. Weiter: 8. Sara Marita Kramer 399 – 9. Kreuzer 390 – 25. Seifriedsberger 84

Nationencup Frauen: 1. Österreich 2.346 – 2. Deutschland 2.204 – 2. Norwegen 2.073