Pedri (re) konnte es für Barca richten. Foto: REUTERS/Albert Gea

Girona – Der eingewechselte Jungstar Pedri hat dem FC Barcelona am Samstag in der spanischen Fußball-Liga einen harterkämpften 1:0-Sieg beim Mittelständler Girona beschert. Der 20-Jährige traf in der 61. Minute mit einem Abstauber, nachdem Gironas Keeper eine Flanke von Jordi Alba nicht hatte festhalten können. Für Pedri war es der 100. Einsatz für die Barcelona-Profis. Barcelona baute den Vorsprung auf Real Madrid an der Tabellenspitze vorerst auf sechs Punkte aus.

Der Erzrivale, gegen den die Katalanen ihre bisher einzige Liganiederlage der Saison kassiert haben, ist erst am Sonntagabend (21.00 Uhr/live DAZN) im Schlager gegen den Tabellendritten Real Sociedad im Einsatz. ÖFB-Star David Alaba wird wegen eines kleinen Rückschlages auf dem Weg zurück von seiner Wadenverletzung weiterhin fehlen, soll laut Madrid-Trainer Carlo Ancelotti aber am Donnerstag gegen Valencia ein Comeback geben. (APA, 28.1.2023)