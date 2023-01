Laut dem Verteidigungsministerium entstand dabei nur kleinerer Schaden am Dach. Gleichzeitig kam es in einer Fabrik im Nordwesten des Landes zu einem Großbrand

Dieses Bild aus einem Überwachungsvideo zeigt den Angriff. Foto: APA / AFP / UGC

Teheran – Eine iranische Militäranlage ist in der Nacht auf Sonntag mit Drohnen angegriffen worden. Der Angriff sei "nicht erfolgreich" gewesen, berichteten staatliche Medien. Eine Drohne sei abgeschossen worden, zwei weitere seien in Verteidigungsfallen explodiert, teilte das Verteidigungsministerium nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA mit. Es gebe nur einen "kleineren Schaden" am Dach der Anlage im zentraliranischen Isfahan.

Betroffen war offenbar eine Munitionsfabrik. Iranische Nachrichtenagenturen hatten von einer lauten Explosion berichtet. In Videos waren Fahrzeuge von Rettung und Feuerwehr bei einem in Flammen stehenden Gebäude zu sehen.

Gleichzeitiger Großbrand

Gleichzeitig kam es im Nordwesten des Landes zu einem Großbrand bei einer ölverarbeitenden Fabrikanlage. Dutzende Feuerwehrleute bekämpften in der Nacht unweit der Provinzhauptstadt Tabris den Brand, der laut Medienberichten aus bisher ungeklärten Gründen ausgebrochen war. Mindestens eine Einsatzkraft wurde verletzt. Der Brand sei so verheerend gewesen, dass auch ein Feuerwehrauto Opfer der Flammen wurde. Videos der Agentur Fars zeigten ein Flammenmeer.

In den vergangenen Jahren hatte es mehrmals Explosionen und Brände in Militär-, Atom- und Industrieanlagen im Iran gegeben. Das iranische Atomprogramm ist international sehr umstritten und insbesondere Israel ein Dorn im Auge. Dieses hat mehrmals militärische Angriffe angedroht, um den Iran daran zu hindern, zur Atommacht zu werden. Der Iran erkennt die Existenz Israels nicht an. Er unterstützt die russische Aggression gegen die Ukraine mit Waffenlieferungen. (APA, 29.1.2023)