Am Freitag fielen in der Stadt 249 Millimeter Niederschlag innerhalb von 24 Stunden, ein neuer Rekordwert. Vier Menschen kamen in den Fluten ums Leben

Der Starkregen führt zu Sturzfluten, Überschwemmungen und Erdrutschen. Foto: AP / New Zealand Herald / Dean Purcell

Auckland – Neuseelands größte Stadt Auckland steht weiterhin wegen der tödlichen Flutkatastrophe unter dem Ausnahmezustand. Ministerpräsident Chris Hipkins, der noch nicht einmal eine Woche im Amt ist, beschrieb die Auswirkungen der Überschwemmungen in der Stadt als "beispiellos" in der jüngsten Vergangenheit. Die Zahl der Todesopfer stieg auf vier. Heftige Regenfälle haben die Nordinsel des Landes heimgesucht und Erdrutsche, Sturzfluten und zerstörte Straßen verursacht.

Niederschlagsrekorde gebrochen

Der Freitag war der regenreichste Tag aller Zeiten, bei dem in der 1,6 Millionen Einwohner zählenden Stadt Niederschlagsrekorde gebrochen wurden: Am Flughafen von Auckland fielen in den 24 Stunden bis 9 Uhr am Samstag 249 mm, was den Höchstwert von 161,8 mm aus dem Jahr 1985 übertraf.

Der nationale Wetterdienst MetService warnte vor weiteren Unwettern am Sonntag und Montag auf der Nordinsel, auch in Auckland. Trotzdem teilte Air New Zealand mit, dass die internationalen Flüge der Fluggesellschaft von und nach Auckland am Sonntagmittag (Ortszeit) wieder aufgenommen werden würden. Der Flughafen war am Freitag für Inlands- und Auslandsflüge geschlossen worden. (APA, 29.1.2023)