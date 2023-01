Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen die Tat im Stadtteil Beverly Crest von Los Angeles, nördlich von Beverly Hills. Foto: APA/AFP/ AFP/ROBYN BECK

Los Angeles – Bei einer Party in einem Luxus-Anwesen in der Nähe von Beverly Hills sind am Samstag drei Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Die Leichen der Opfer seien in einem Auto vor dem Haus entdeckt worden, teilte die Polizei in Los Angeles mit. Das Haus, das zur Kurzzeitmiete angeboten wird, befindet sich in einer der nobelsten Gegenden der Millionenmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien.

Hintergrund der Tat noch unklar

Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass dort eine "Versammlung" stattfand, weitere Einzelheiten seien aber noch nicht bekannt.

In Kalifornien hatten sich in den vergangenen Tagen bereits zwei Bluttaten mit insgesamt 18 Toten ereignet. Am Montag hatte ein Mann auf zwei Farmen sieben Menschen erschossen. Zwei Tage zuvor hatte ein Angreifer auf Besucher eines Tanzclubs in Monterey Park geschossen. Elf Menschen wurden getötet. (APA, 29.1.2023)