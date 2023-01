Nicht zu schlagen: Marco Odermatt. Foto: APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Cortina d'Ampezzo – Marco Odermatt hat in Cortina d'Ampezzo das Double geschafft. Einen Tag nach seinem Comebackerfolg gewann der Schweizer am Sonntag auch den zweiten Super-G unter der Tofana. Hinter dem Südtiroler Dominik Paris (+0,76) landete mit Daniel Hemetsberger (+1,03) ein Österreicher bei der WM-Speed-Generalprobe auf Platz drei. Weltmeister Vincent Kriechmayr fuhr erneut auf Platz fünf (+1,09).

Die ÖSV-Männer präsentierten sich bei Idealbedingungen und Kaiserwetter auf der bekannten Dolomiten-Bergstation wie im ersten Rennen geschlossen stark. Hinter Hemetsberger und Kriechmayr wurden Raphael Haaser Achter (+1,23) und Marco Schwarz Zwölfter (+1,56). Stefan Babinsky fuhr am Tag nach seinem vierten Platz auf Platz 13 (+1,80).

Lukas Feurstein schied mit drittbester Zwischenzeit aus. Der Vortages-Sechste war nach seinem heftigen Einschlag ins Fangnetz von Schürfwunden im Gesicht und Knieschmerzen gezeichnet. Für Daniel Danklmaier endete das Comeback-Wochenende mit einem Doppel-Ausfall, auch Andreas Ploier sah das Ziel nicht.

Hemetsberger hatte ebenfalls ein Out zu verdauen gehabt. "Auch heute hat es sich nicht gut angefühlt. Es war eine vogelwilde Fahrt", meinte der Oberösterreicher im ORF, "ich war extrem überrascht im Ziel". Nach Platz zwei in der Abfahrt von Lake Louise schaffte es der 31-Jährige wieder aufs Podest, zum dritten Mal in seiner Karriere. "Ich hatte ein kleines Tief, einfach kleine technische Mängel, deshalb habe ich den Speed nicht ganz draufgebracht, den ich draufhätte." Mit "Freifahren" habe er dies korrigieren können, sagte Hemetsberger und bekundete mit neuem Selbstbewusstsein: "Ich glaube, dass ich motiviert zur WM gehen kann."

Zu viel Risiko

Die Olympia delle Tofane, seit Jahren Schauplatz für Frauen-Klassiker, zeigte am Sonntag ihre Zähne. Erst nach und nach sprach sich die Ideallinie für den technisch und trickreich gesetzten Lauf herum. Umso überraschender, dass Paris mit Startnummer 1 lange Zeit führte. Die Bestzeit des heuer oft abgewatschten Südtirolers überdauerte auch Kriechmayr, der sich nach einer zu braven Fahrt am Samstag mehr Angriff verschrieben hatte. Gesagt, getan, doch für seinen sechsten Saison-Podestplatz streute der Super-G-Weltmeister den einen Fehler zu viel ein.

Wie vielen anderen, bereitete ein tückisches Doppeltor Kriechmayr ("Ich war zu früh, habe voll riskiert. Es war nicht gut genug.") arge Probleme. Der Oberösterreicher blieb immerhin im Lauf, während die Schlüsselstelle etwa Aleksander Aamodt Kilde zum Verhängnis wurde. Die Kurve schien ohne Anrutschen kaum zu nehmen. Odermatt sah das anders, entschied sich für die engste Linie zulasten von kurzzeitigem Tempoverlust. Und brachte aufgrund seiner technischen Fähigkeiten auch schnell genug Druck auf den Außenski.

"Es war auch bei mir am letzten Zacken, sehr am Limit", sagte Odermatt nach seinem 19. Weltcupsieg. "Ich wollte den Ski ein bisschen um die Kurve drehen, nicht auf Vollschnitt, das ist mir gelungen, aber es wurde doch sehr knapp." Er baute seine Gesamtführung und jene im Super-G – jeweils auf seinen ersten Verfolger Kilde – aus. Für den Norweger gab es einen seltenen, punktemäßig gleich schmerzvollen Ausfall. "Heute war nicht mein Tag. Diese eine Kurve war ... schwierig", sagte Kilde. (APA, 29.1.2023)

Ergebnisse des Weltcup-Super-G der alpinen Ski-Männer in Cortina d'Ampezzo:

1. Marco Odermatt (SUI) 1:25,13

2. Dominik Paris (ITA) 1:25,89 +0,76

3. Daniel Hemetsberger (AUT) 1:26,16 +1,03

4. Andreas Sander (GER) 1:26,20 +1,07

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:26,22 +1,09

6. Alexis Pinturault (FRA) 1:26,23 +1,10

7. Justin Murisier (SUI) 1:26,34 +1,21

8. Raphael Haaser (AUT) 1:26,36 +1,23

9. Guglielmo Bosca (ITA) 1:26,48 +1,35

10. Christof Innerhofer (ITA) 1:26,58 +1,45

11. Nils Allegre (FRA) 1:26,65 +1,52

12. Marco Schwarz (AUT) 1:26,69 +1,56

13. Stefan Babinsky (AUT) 1:26,93 +1,80

14. Blaise Giezendanner (FRA) 1:27,06 +1,93

15. Johan Clarey (FRA) 1:27,15 +2,02

16. Brodie Seger (CAN) 1:27,25 +2,12

17. Gilles Roulin (SUI) 1:27,29 +2,16

18. Florian Schieder (ITA) 1:27,30 +2,17

19. Jan Zabystran (CZE) 1:27,31 +2,18

20. Cameron Alexander (CAN) 1:27,32 +2,19

21. Matteo Marsaglia (ITA) 1:27,34 +2,21

22. Christoph Krenn (AUT) 1:27,45 +2,32

23. Gino Caviezel (SUI) 1:27,49 +2,36

. Jeffrey Read (CAN) 1:27,49 +2,36

25. Riley Seger (CAN) 1:27,62 +2,49

26. Martin Cater (SLO) 1:27,65 +2,52

27. Broderick Thompson (CAN) 1:27,66 +2,53

28. Kyle Negomir (USA) 1:27,74 +2,61

29. Bryce Bennett (USA) 1:27,76 +2,63

30. Josef Ferstl (GER) 1:28,09 +2,96

Ausgeschieden: Daniel Danklmaier, Andreas Ploier, Otmar Striedinger, Lukas Feurstein (alle AUT), Aleksander Aamodt Kilde, Adrian Smiseth Sejersted (beide NOR), Mattia Casse (ITA), James Crawford (CAN), Stefan Rogentin, Loic Meillard, Niels Hintermann (alle SUI), Simon Jocher (GER)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 27 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 1386

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1073

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 779

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 767

5. Loic Meillard (SUI) 692

6. Lucas Braathen (NOR) 671

7. Alexis Pinturault (FRA) 535

8. Marco Schwarz (AUT) 494

9. Manuel Feller (AUT) 456

10. James Crawford (CAN) 338

11. Daniel Hemetsberger (AUT) 335

Super-G Männer (6):

1. Marco Odermatt (SUI) 540

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 392

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 299

4. Alexis Pinturault (FRA) 205

5. Stefan Rogentin (SUI) 173

6. Daniel Hemetsberger (AUT) 157

7. Andreas Sander (GER) 145

8. Dominik Paris (ITA) 138

9. Gino Caviezel (SUI) 123

10. Justin Murisier (SUI) 118

11. Stefan Babinsky (AUT) 115

Mannschaft Männer (27):

1. Schweiz 4483

2. Norwegen 3508

3. Österreich 3469

4. Frankreich 1911

5. Italien 1610

6. Deutschland 1219

7. Kanada 880

8. USA 836

9. Slowenien 524

10. Kroatien 227

Nationencup (55):

1. Schweiz 8022

2. Österreich 6346

3. Norwegen 4972

4. Italien 4566

5. USA 3322

6. Frankreich 2908

7. Deutschland 2237

8. Kanada 1572

9. Slowenien 1382

10. Schweden 1373