Nach Silber hat sich Jonas Müller nun vergoldet bei der Rodel-WM in Oberhof. Foto: EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Oberhof – Nach Silber im Sprintrennen hat Jonas Müller am Sonntag die Rennrodel-Weltmeisterschaften in Oberhof (Deutschland) vergoldet. Der Vorarlberger legte zwei Laufbestzeiten in den Eiskanal und verwies den Deutschen Max Langenhahn (+0,104 Sek.) sowie Landsmann David Gleirscher (+0,121) auf die Plätze. Für den 25-Jährigen war es nach Gold im WM-Sprint 2019 der größte Erfolg der bisherigen Karriere.

Nach Wolfgang Kindl (2017), Markus Prock (1996, 1987), Josef Feistmantl (1969) und Herbert Thaler (1959) ist Müller der fünfte Österreicher, der über Gold in der olympischen Disziplin jubeln darf. (APA, 29.1.2023)