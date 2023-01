In dieser Galerie: 2 Bilder Spielte wieder ein unfassbar gutes Turnier: Novak Djokovic. Foto: APA/AFP/WILLIAM WEST Das muss dann mal raus. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Melbourne – Novak Djokovic hat am Sonntag bei den mit umgerechnet 49,26 Mio. Euro dotierten Australian Open wieder ein Stück Tennis-Geschichte geschrieben. Der 35-jährige Serbe besiegte den Griechen Stefanos Tsitsipas im Generationenduell letztlich sicher mit 6:3,7:6(4),7:6(5) und baute seinen Melbourne-Rekord auf zehn Titel aus. Er ist damit ab Montag wieder Nummer 1 der Welt und er hat in der Bestenliste an Major-Siegen mit Rafael Nadal mit nun je 22 Triumphen gleichgezogen.

Tsitsipas, der mit seinem ersten Major-Sieg ebenfalls Nummer 1 hätte werden können, verlor damit auch sein zweites Grand-Slam-Finale (nach Roland Garros 2021) gegen Djokovic und hält im Head-to-Head mit dem Serben bei 2:11. Tsitsipas ist ab Montag wieder Weltranglisten-Dritter. Djokovic hat sein enormes Karriere-Preisgeld mit dem Siegerscheck in Höhe von 1,95 Mio. Euro auf 166,896 Millionen US-Dollar nach oben geschraubt, Tsitispas kassierte immerhin noch umgerechnet 1,06 Mio. Euro. (APA, 29.1.2023)

Tennis-Ergebnisse der mit 76,5 Millionen Australischen Dollar (49,26 Mio. Euro) dotierten Australian Open

Männer – Finale:

Novak Djokovic (SRB-4) – Stefanos Tsitsipas (GRE-3) 6:3,7:6(4),7:6(5)

Frauen-Doppel – Finale:

Barbora Krejickova/Katerina Siniakova (CZE-1) – Shuko Aoyama/Ena Shibahara (JPN-10) 6:4,6:3