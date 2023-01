Die Polizei hält eine Pressekonferenz zu den jüngsten Gewalttaten in der Region Stockholm. Foto: APA/AFP/TT News Agency/JESSICA GOW/TT

Stockholm – Ein 15-Jähriger ist neben einem Restaurant in Schweden von einem Schuss getroffen worden und später gestorben. Der schwer verletzte Teenager sei vom Ort des Geschehens in der Stadt Huddinge südlich von Stockholm mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden und dort seinen Verletzungen erlegen, berichtete der schwedische Sender SVT. Die Polizei, die am Samstagabend zum Tatort gerufen wurde, nahm einen Minderjährigen als Verdächtigen fest, hieß es am Sonntag.

Weitere Ermittlungen dauerten zunächst noch an. Nordwestlich von Stockholm gab es in der Nacht zum Sonntag außerdem erneut Explosionen an Wohnhäusern. Eine anhaltende Gewaltwelle hält Schweden seit Wochen in Atem. Kriminelle Gangs bekämpfen sich fast jede Nacht mit Schüssen und Sprengsätzen. Ein Großteil der jüngsten Gewalt konzentriert sich derzeit auf den Raum Stockholm. (APA, 29.1.2023)