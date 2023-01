Dietmar Kühbauer sorgte für einen gewaltigen Eklat. Foto: APA/EXPA/Eisenbauer

"Hey, was is mit den Belämmerten? Sind die noch dicht? It’s a friendly game. Hey, we play a friendly game, du Shithead, du. Okay? Shithead. Shut the f*** up. Räudiges Volk. Drecksvolk", echauffierte sich Dietmar Kühbauer am Rande eines Testspiels des LASK gegen Wisla Krakau aus Polen. Die Partie in Belek wurde auf Facebook übertragen, wo der Ausraster Kühbauers zu hören war.

Nach der Partie entschuldigte sich Kühbauer für seine Schimpftirade. "Es war ein sehr hart geführtes Testspiel, die Emotionen gingen kurzzeitig hoch. Dabei sind meinerseits gegenüber der gegnerischen Mannschaft auch Begriffe gefallen, die deplatziert und verletzend waren. Dafür möchte ich mich entschuldigen."

Der LASK ist nach einem zehntägigen Trainingslager im türkischen Belek zurück in Oberösterreich. Kommende Woche empfangen die Linzer im Cup-Viertelfinale den SK Klagenfurt in Pasching. (red, 29.1.2023)