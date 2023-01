Joel, dargestellt von Pedro Pascal, wird angeheuert, um das 14-jährige Mädchen Ellie aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Foto: HBO

Die HBO-Serie "The Last Of Us" wurde für eine zweite Staffel verlängert. Die Serie der Co-Creators Craig Mazin ("Chernobyl") und Neil Druckmann zählt zu HBOs zweigrößtem Serienstart nach "House of the Dragon".

Berühmt ist "The Last of Us" wegen des beliebten Videospiels. Die Umsetzung als Serie gilt als weitgehend gelungen. Mit einer Kritikerinnenbewertung von 97 Prozent auf Rotten Tomatoes wurde die postapokalypotische Serie "The Last Of Us" vom amerikanischen "Rolling Stone Magazin" zu "HBOs nächstem großen Hit" erklärt. Das Branchenmagazin "Variety" lobte: "Man sieht eine nahe Zukunft, in der die Serie zu den besten des Fernsehens gehört". DER STANDARD beschrieb die Serie als "Vater-Tochter-Drama mit Schockgarantie – ein frühes Highlight des Jahres, egal ob man die Vorlage kennt oder nicht."

Die Geschichte von "The Last Of Us" spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. Joel, dargestellt von Pedro Pascal, wird angeheuert, um das 14-jährige Mädchen Ellie aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Was als kleiner Job anfängt, wird schon bald zu einer brutalen und herzzerreißenden Reise, als die beiden zusammen die USA durchqueren und gemeinsam ums Überleben kämpfen müssen. (red, 29.1.2023)