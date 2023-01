"Das Drehbuch von Melanie Waelde sieht starke Frauen vor und will sehr divers sein, also wird das durchdekliniert, bis es jeder kapiert hat. Da gewinnen im Film unter der Regie von Kerstin Polte die beiden Kommissarinnen stark an Profil, da gibt es die wilde Hooliganfrau Alina (Bild: Bineta Hansen) mit den blauen Haaren, die viel brüllt, da ist die resolute Kneipenwirtin, die im Hintergrund die Strippen zieht, eine Polizistin auf der Dienststelle gendert", analysiert Claudia Fromme für sueddeutsche.de. "Dazu gibt es schwule Pflegeeltern, die ein Mädchen adoptieren wollen, dessen Vater vielleicht der tote Hooligan ist und dessen Mutter ganz sicher die Frau mit den blauen Haaren. Am Ende wollen doch alle nur eines: gesehen und respektiert werden. Alles bester Stoff. Aber im Verlauf gerät der Krimi immer mehr zum Wimmelbild der guten Absichten. Der Story dient das nicht."

Jetzt sind Sie an der Reihe, wie gefällt Ihnen dieser "Tatort"? (red, 29.1.2023)