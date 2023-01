Niederösterreich hat gewählt. Laut den Hochrechnungen am Sonntagabend lautet das Ergebnis folgendermaßen: ÖVP 39,7 Prozent (minus 9,9 Prozentpunkte), FPÖ 25,0 Prozent (plus 10,3 Prozentpunkte), SPÖ 21,0 Prozent (minus 3,0 Prozentpunkte), Grüne 7,3 Prozent (plus 0,8 Prozentpunkte) und Neos 6,3 Prozent (plus 1,1 Prozentpunkte).

Wie ist es zu diesem Ergebnis gekommen? Was bedeutet das für die Regierung in Niederösterreich? Und welche Trends lassen sich hier für ganz Österreich ableiten? Darüber sprechen wir mit STANDARD-Innenpolitikredakteur Sebastian Fellner. (red, 29.1.2023)

