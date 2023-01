Ein Treffer von Olivier Giroud und einer von Divock Origi waren zu wenig für einen Milan-Sieg. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo

Mailand – Titelverteidiger AC Milan hat am Sonntag in der italienischen Serie A den nächsten schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Die blamierten sich am Sonntag zu Hause gegen Sassuolo mit 2:5 und liegen bei einem Spiel mehr vorerst zwölf Punkte hinter Tabellenführer SSC Napoli auf Rang vier. Nach der vierten Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen steigt auch der Druck auf Trainer Stefano Pioli.

Milans vermeintlicher Führungstreffer durch Olivier Giroud in der 8. Minute war nach einer VAR-Entscheidung wegen Abseits aberkannt worden. Mann des Spiels war Sassuolos Domenico Berardi. Der italienische Nationalspieler erzielte ein Tor selbst und bereitete drei weitere vor. Milan gelang durch Giroud nur einmal der Anschlusstreffer zum 1:2 (24.). Das 2:5 durch Divock Origi war nur noch Ergebniskosmetik (81.). Sassuolo schob sich durch den Erfolg auf Tabellenplatz 16.

Juve verlor zu Hause gegen Monza mit 0:2 und hat damit aus den jüngsten drei Ligaspielen nur einen Punkt geholt. Der bittere Abzug von 15 Punkten wegen Bilanzbetrugs bei Spielertransfers hat die Kicker der Alten Dame offenbar ordentlich aus der Bahn geworfen. Patrick Ciurria (18.) und Dany Mota (39.) sorgten mit einem Doppelschlag vor der Pause für die Entscheidung zugunsten der Gäste, die sich damit für das Out in der Coppa Italia im Achtelfinale am 19. Jänner revanchierten. Monza zog mit dem Sieg an den Turinern vorbei auf Rang elf. Der Zwölfte hat zwei Zähler weniger auf dem Konto. (APA/Reuters, 29.1.2023)