Wieder mal ratlos beim Programmieren? Einfach die KI schreiben lassen! Foto: imago images/Panthermedia

Es ist eine Idee, die dank Chat GPT in den vergangenen Wochen öfter mal zu hören war. Was, wenn uns Künstliche Intelligenz in Zukunft auch das Programmieren abnehmen könnte? Einfach sagen, was man braucht – fertig ist der Code. So zumindest das Wunschdenken mancher, das sich aber schnell als ein eben solches Herausstellte.

Ist die Codequalität von Chat GPT doch bisher eher "überschaubar". Die Programmierplattform Stack Overflow hat denn auch mit Chat GPT erstellten Code schnell verboten, da man nach dem Start der KI mit falschen Ergebnissen geradezu überschwemmt worden sei, wie die Betreiber beklagten.

Training

Das bedeutet freilich nicht, dass solche KI-Tools gänzlich für Programmieraufgaben ungeeignet sind, allerdings gibt es noch einiges an Zuverlässigkeit und Qualität zu drehen. Das scheint auch Hersteller Open AI bewusst zu sein, will man dort doch die Coding Skills von Chat GPT deutlich verbessern, wie aus einem Bericht von Semafor hervorgeht.

Open AI hat demnach in den kommenden Wochen rund 1.000 neue Personen mit dem Training seiner KI beauftragt. Ein großer Teil davon kümmert sich um simple Dinge wie das Versehen von Ausgangsdaten wie Bilder oder Audio-Clips mit Labels, damit die KI dann davon lernen kann. Rund 40 Prozent dieser Personen seien aber gezielt mit den Verbesserungen der Programmierfähigkeiten beauftragt, heißt es.

Erklärungen

Zu diesem Zweck sollen sie nicht nur zu vorgegebenen Problemen Code schreiben, sondern auch detailliert erklären, wie sie das Ganze angegangen sind – und warum. Nach und nach soll die KI dann von diesen Informationen lernen, um später bei Anfragen selbst entsprechende Tipps geben zu können.

Bisher trainiert Open AI seine KI vor allem mit auf Github öffentlich verfügbarem Quellcode. Dieses Wissen soll auch gar nicht ersetzt, sondern um die zusätzlichen Informationen ergänzt werden. Github-Besitzer Microsoft gehört zu den Hauptinvestoren hinter Open AI und stellt dabei nicht zuletzt Rechenkapazitäten in seiner Azure-Cloud zur Verfügung.

Ausblick

Abzuwarten bleibt, in welches Angebot all das schlussendlich einfließen wird. Immerhin hat Open AI unter dem Namen Codex auch ein eigenes KI-Tool speziell für Programmierfähigkeiten. Bei Github gibt es Ähnliches unter dem Namen "Copilot" ebenfalls bereits eine Zeitlang, dass Google an einem ähnlichen Tool arbeitet, ist ebenfalls bekannt. (apo, 29.1.2023)