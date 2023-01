Eva Pinkelnig kehrte in Hinterzarten auf das Podest zurück. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Hinterzarten – Eva Pinkelnig ist am Sonntag beim Weltcup der Skispringerinnen in Hinterzarten aufs Podest zurückgekehrt. Nachdem die Gesamtweltcup-Führende am Samstag im Schwarzwald nur 13. geworden war, schlug die Vorarlbergerin einen Tag später zurück und landete mit Sprüngen auf 107,5 und 103,5 Meter unmittelbar vor ihrer Teamkollegin Chiara Kreuzer auf Rang drei. Pinkelnig musste sich nur Tagessiegerin Anna Odine Ström aus Norwegen sowie der Slowenin Ema Klinec geschlagen geben.

Für die 34-jährige Pinkelnig war es im 15. Einzelbewerb dieser Saison der 13. Stockerlplatz, fünfmal stand sie ganz oben. Diesmal fehlten ihr zehn Punkte auf Ström bzw. 5,2 Zähler auf Klinec. In der Weltcup-Wertung baute die Heeressportlerin ihre Führung mit 1.096 Punkten wieder etwas aus, da die deutsche Vortagessiegerin und Gesamt-Zweite Katharina Althaus (871) diesmal nur Rang 14 belegte.

Die Vortagessechste Kreuzer zeigte als Vierte mit Sätzen über 103,5 und 103 m wieder einen ausgezeichneten Wettkampf. Die 25-Jährige aus Schwarzach verpasste den Sprung aufs Podium nur um 4,8 Punkte. Die Oberösterreicherin Jacqueline Seifriedsberger erzielte mit Platz 16 ihr bestes Saisonergebnis. Hannah Wiegele verpasste als 35. die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Die an ihrer Form feilende Sara Marita Kramer hatte die Bewerbe in Hinterzarten ausgelassen.

Die Norwegerin Ström feierte unterdessen ihren zweiten Sieg im Weltcup. Im ersten Durchgang sprang die 24-Jährige auf der Hinterzartener Normalschanze mit 112,5 m Schanzenrekord.

Am kommenden Wochenende macht der Weltcup-Tross der Frauen in Willingen Station, bevor am 10. und 11. Februar die Bewerbe im oberösterreichischen Hinzenbach sowie eine Woche später im rumänischen Rasnov auf dem Programm stehen. Ab 22. Februar geht es dann in Planica um WM-Medaillen. (APA, 29.1.2023)

Skisprung-Weltcup der Frauen vom Sonntag in Hinterzarten (GER):

Normalschanze:

1. Anna Odine Ström (NOR) 254,7 Punkte (112,5 m/103,5 m)

2. Ema Klinec (SLO) 249,5 (102/107,5)

3. Eva Pinkelnig (AUT) 244,7 (107,5/103,5)

4. Chiara Kreuzer (AUT) 239,9 (102,5/103)

Weiter:

16. Jacqueline Seifriedsberger (AUT) 210,9 (98/97,5)

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

35. Hannah Wiegele (AUT) 78,3 (85)

Gesamtweltcup-Stand (15 von 26 Bewerben): 1. Pinkelnig 1.096 Punkte – 2. Katharina Althaus (GER) 871 – 3. Ström 773. Weiter: 8. Kreuzer 440 – 11. Sara Marita Kramer (AUT) 399 – 25. Seifriedsberger 99

Nationencup Frauen: 1. Österreich 2.471 – 2. Deutschland 2.309 – 2. Norwegen 2.213