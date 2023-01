In dieser Galerie: 2 Bilder Premierentreffer für Ex-Salzburger Adeyemi in der deutschen Liga. Foto: IMAGO/Moritz Müller Wer weiß, vielleicht hätten die Königsblauen gewonnen, wäre der Schalker Moritz Jenz (li) mit seinem Kopfball nicht an Köln-Goalie Marvin Schwäbe gescheitert. Foto: IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Leverkusen/Gelsenkirchen – Borussia Dortmund ist in der deutschen Fußball-Bundesliga bis auf drei Punkte an Tabellenführer Bayern München herangerückt. Der BVB feierte am Sonntagabend zum Abschluss der 18. Runde bei Bayer Leverkusen einen 2:0-Erfolg und verbesserte sich auf Rang vier. Ex-Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi leitete den Sieg mit seinem ersten Tor im deutschen Oberhaus in der 33. Minute ein. Zuvor hatte der 21-Jährige nur im DFB-Pokal und der Champions League je einmal getroffen.

Bei Leverkusen stand der am Freitag von Stade Reims als Ersatzgoalie verpflichtete ÖFB-Teamtormann Patrick Pentz noch nicht im Kader. Die Werkself ist zehn Zähler hinter den Dortmundern in der Tabelle auf Platz neun zu finden. Zwei Punkte dahinter Zwölfter ist der 1. FC Köln, der auch die dritte Partie im Jahr 2023 ungeschlagen überstand. Die "Geißböcke" waren diesmal allerdings nicht vollauf zufrieden, zumal sie sich mit einer Nullnummer bei Schlusslicht Schalke 04 begnügen mussten.

Die Kölner sind damit weiter zwölf Punkte vom Tabellenende entfernt. Florian Kainz spielte bei den Siegern durch, Dejan Ljubicic bis zur 78. Minute. Bei den Schalkern stand Leo Greiml nicht im Kader. Die Gelsenkirchner stoppten eine Serie von drei Niederlagen in Folge und waren allgemein das etwas bessere Team. Der Abstand auf den Relegationsplatz bzw. auch die Nichtabstiegszone beträgt nach dem ersten Spiel der Rückrunde sechs Zähler. (APA, 29.1.2023 )