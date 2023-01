Benzema und Kollegen gingen gegen Real Sociedad leer aus. Foto: APA/AFP/OSCAR DEL POZO

Madrid – Real Madrid hat im Kampf um den Meistertitel in der spanischen Fußball-LaLiga den nächsten Rückschlag kassiert. Die ohne David Alaba angetretenen "Königlichen" mussten sich im Schlager der 19. Runde am Sonntag im Estadio Bernabeu gegen den Dritten Real Sociedad mit einem torlosen Remis begnügen. Dadurch beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona, der am Samstag bei Girona 1:0 gewonnen hatte, bereits fünf Punkte. Sociedad ist drei Zähler dahinter Dritter.

ÖFB-Star Alaba fehlte, da er einen kleinen Rückschlag auf dem Weg zurück von seiner Wadenverletzung hinnehmen hatte müssen. Der Abwehrchef der Madrilenen soll aber schon am Donnerstag im Nachtrags-Heimspiel gegen Valencia ein Comeback geben. Real hat zwei der jüngsten drei Ligaspiele nicht gewinnen können. (APA, 29.1.2023)