Foto: REUTERS/LAURE ANDRILLON

Washington – Die Polizei in Memphis im US-Staat Tennessee hat die Sondereinheit aufgelöst, die für den gewaltsamen Tod des Schwarzen Tyre Nichols verantwortlich gemacht wird. Nach Rücksprache mit Nichols' Familie, anderen Mitgliedern der Gemeinde sowie Beamten des Teams habe man entschieden, die umstrittene Einheit aufzulösen, teilte die Polizei am Samstag (Ortszeit) mit. Alle fünf in dem Fall angeklagten Polizisten seien Teil der Einheit gewesen, berichtete der Sender CNN.

Die Sondereinheit war erst 2021 gegründet worden, um besser auf organisierte Kriminalität und Drogendelikte reagieren zu können, sagte die Polizei von Memphis damals dem Sender ABC. Nichols war am 7. Jänner bei einer Verkehrskontrolle von den Polizisten brutal zusammengeschlagen worden. Drei Tage später erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. (APA, 30.1.2023)