Der Cybertruck soll schon bald in Produktion gehen. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Bob Daemmrich

Die Produktion von Teslas futuristischem Cybertruck soll Mitte 2023 beginnen. Das bestätigte Unternehmenschef Elon Musk im Rahmen einer öffentlich übertragenen Bilanzmitteilung für das vergangene Jahr. Fans sollten ihre Erwartungen an eine rasche Auslieferung allerdings herunterschrauben. Vor 2024 dürfte es kaum möglich sein, das neue Fahrzeug in die Hände zu bekommen.

Zwar laufe die Herstellung laut Musk "irgendwann in diesem Sommer" an, man sei zu Beginn allerdings sehr langsam, weshalb er diesen gerne herunterspiele. "Ich würde nicht zu viel auf den Start der Produktion setzen", sagte er. Die Massenproduktion starte erst 2024.

Unklare Spezifikationen

Trotz der bevorstehenden Veröffentlichung sind die Details zur genauen Ausstattung und dem tatsächlichen Preis bisher noch unklar. Im Jänner enthüllte der Chefdesigner des Unternehmens, Franz von Holzhausen, in einem Podcast, dass der Cybertruck "aus der Designperspektive" so gut wie fertig sei. Damals bestätigte er bereits, dass die Produktion Mitte des Jahres beginnen dürfte. Er ließ zudem anklingen, dass der Pick-up kein rundes Lenkrad, sondern eines im "Yoke-Design" erhalten werde. Ebensolche sind bereits in anderen Modellen des Herstellers zu finden.

Tesla

Seit der ursprünglichen Ankündigung des E-Pick-ups im Jahr 2019 sind mehrere Jahre vergangen, der angekündigte Release wurde mehrfach verschoben. Ursprünglich war der Marktstart für 2021 geplant und musste erst auf 2022, dann auf 2023 verschoben werden. Entgegen der Hoffnung vieler Tesla-Fans dürften die meisten Interessenten jetzt tatsächlich bis 2024 warten müssen.

Preisgestaltung

Die Produktion soll in Teslas Gigafactory in Texas stattfinden, laut "Electrek" gab es vergangenen November bereits 1,5 Millionen Vorbestellungen. Wie viel das Fahrzeug tatsächlich kosten wird, bleibt abzuwarten. 2019 war noch die Rede von einem Einstiegspreis von 40.000 Dollar. Musk gab aber schon im Sommer bekannt, dass man den Preis nicht halten könne. "Es gab keine Möglichkeit, die Inflation und verschiedene Probleme vorherzusehen", sagte Musk. (red, 30.1.2023)