Berufe in der Bestattungsbranche sind krisensicher, aber auch fordernd. Der Bestattunger Himmelblau bietet eine dreimonatige Ausbildung zur Bestattungsassistenz

Auf der Liste der beliebtesten Berufe liegen Jobs im Bestattungsgewerbe nicht sehr weit vorne, der Tod als ständiger Begleiter ist nicht jedermanns Sache. Die Fluktuation bei Mitarbeiter in Bestattungsunternehmen sei dennoch gering, sagt Klemens Figlhuber, Geschäftsführer des Wiener Bestattungsunternehmens Himmelblau, eines der größten privaten Bestattungsunternehmen. "In den ersten zwei Wochen bei uns ist die Drop-out-Quote zwar noch hoch", ergänzt er. Wer aber die ersten Wochen überstanden hat, der bleibt. Bei Fachkräften liege in seinem Unternehmen die Fluktuation bei null.

Der Job sei aber herausfordernder, als man gemeinhin glaubt – gehe es doch darum, einen würdevollen Abschied eines Menschen zu ermöglichen und zu begleiten. "Es ist ein körperlich und mental fordernder Beruf." Mitarbeitende dürfen keine Angst haben, einen Leichnam zu berühren, ihn abzutransportieren, zu kleiden und für die Bestattung vorzubereiten.

Auf Job vorbereiten

Daneben sei man von trauernden Personen umgeben, dafür brauche man auch psychologisches Fingerspitzengefühl. Gelernt wird das meist "on the job". Mit einer hauseigenen Akademie werden bei der Bestattung Himmelblau neue Mitarbeiter auf den Job vorbereitet. Im März des Vorjahres startete die Himmelblau Academy mit einem unternehmensinternen Ausbildungsprogramm für Bestattungsberatung. Seit Jänner wurde das Angebot um die Ausbildung zur Bestattungsassistenz erweitert.

Jobs im Bestattungsgewerbe sind krisensicher, aber auch fordernd. Foto: Getty Images

Neu eingestellte Bestattungsassistenten durchlaufen dieses dreimonatige bezahlte Ausbildungsprogramm. Gelernt werde beispielsweise, wie man einen Sarg herrichtet. Oder auch, wie man den Sarg durch ein enges Stiegenhaus trägt. Aber auch das Planen und Abhalten von Trauerfeiern steht auf dem Ausbildungsplan. "Mit dieser Ausbildung sind neue Mitarbeiter innerhalb kurzer Zeit voll einsetzbar", nennt Figlhuber die Motivation. Und: "Seitdem wir diese Academy haben, gibt es einen deutlichen Zuwachs bei den Bewerbungen."

Viele Quereinsteiger

Die Bewerber – es sind meist Männer – würden ganz unterschiedliche berufliche Erfahrungen mitbringen. Bei Bestattungsassistenz seien die Bewerber zwischen 20 und 30 Jahren. Je nach Vorerfahrung liege das Einstiegsgehalt zwischen 2100 und 2300 Euro, bei Bestattungsfachkräften liegt das Einstiegsgehalt zwischen 2600 und 3200 Euro. Der Aufstieg von der Assistenz zur Fachkraft sei innerhalb eines Jahres machbar, ergänzt Figlhuber. "Voraussetzungen für den Beruf sind neben einem einwandfreien Leumund und Einfühlungsvermögen körperliche Fitness und ein B-Führerschein."

Neben der Bestattungsasssistenz und der Bestattungsfachkraft kommen auch Sargträger zum Einsatz. "Sie sind bei uns geringfügig angestellt. Diese Aufgabe wird gern von Studenten und Pensionisten ausgeführt", sagt Figlhuber. Und nicht nur einmal war diese Aufgabe der Einstieg in die Bestattungsbranche. (Gudrun Ostermann, 2.2.2023)