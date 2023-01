Björks Bühnenshow "Cornucopia" ist ein audiovisuelles Kunstwerk. Foto: Santiago Felipe

Nach 25 Jahre kehrt Björk wieder nach Österreich zurück: Am 19.09.2023 wird die isländische Ausnahmekünstlerin in der Wiener Stadthalle zu sehen und hören sein.

Zuletzt war Björk 1998 in Wien zu sehen, nun kommt die Isländerin mit der Bühnenshow "Cornucopia" nach Österreich zurück. Die Show, die auf dem Album "Utopia" basiert, debütierte als "Residency-Show" in New York und erhielt hervorragende Kritiken: der Rolling Stone kommentierte die Show als ein "Spektakel von innovativem Sound und Bild".

Auf der Cornucopia-Tour darf man mit alten Hits wie "Army Of Me", "It´s Oh So Quiet", sowie neuen Songs ihres 2022 erschienen Albums "Fossora" rechnen. (red, 30.1.2023)