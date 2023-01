Ein charmantes Hoppala sorgte im Rahmen der Niederösterreich-Wahl für Erheiterung. Foto: ORF

Rund um die vergangenen Landtagswahlen in Niederösterreich hat vor allem ein Mensch auch Sinn für Humor bewiesen: Politikexperte Peter Filzmaier. Normalerweise bezeichnet er seinen Twitter-Auftritt als "sports only" und "really privat account", doch am Sonntag veröffentlichte er dann doch "ausnahmsweise einen Tweet zu Politik".

Der Grund dafür ist, dem Politikwissenschafter zufolge, dass er "soeben rein sendetechnisch das Hoppala des Abends geliefert" habe. Er war versehentlich ins Kamerabild gelaufen und hatte sich flugs im galanten Rückwärtsschritt wieder aus dem Bild gestohlen.

Den ORF bittet er lachend um Entschuldigung. Patrick Gruska, Chef vom Dienst der "ZiB 2", antwortete daraufhin humorvoll: "Peter, wir haben doch besprochen: Du verschwindest wie immer UNTER den Tisch", woraufhin Filzmaier wiederum entgegnete: "Ich bin nicht mehr der Jüngste, das wäre nicht schnell genug gegangen."

Hanno Settele entgegnete wiederum, dass sich hier einmal mehr die politische Omnidistanz des Experten zeige: "Zuerst von links nach rechts, Sekunden später von rechts nach links: Niemand kann Dir IRGENDETWAS vorwerfen."

Generell wurden Auftritt, Abtritt und das Posting von Twitter von allen Beteiligten als charmant und amüsant empfunden – und freilich dauerte es nicht lange, bis daraus auch GIFs gebastelt wurden. Ebenso folgten Vergleiche mit einem planlosen John Travolta aus dem Kultfilm "Pulp Fiction" oder einem rückwärts in der Hecke verschwindenden Homer Simpson. Und ein Nutzer merkte schließlich süffisant an, dass dies der einzige Rücktritt des Abends gewesen sei. (red, 30.1.2023)