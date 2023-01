Wie sehr die ÖVP auch am Proporzsystem festhält, in ihrer jetzigen Situation spielt ihr die Konzentrationsregierung nicht in die Karten. Denn die niederösterreichische Landesregierung wird nicht frei verhandelt, sondern nach Parteistärke besetzt – die Regierungskonstellation steht bereits nach dem Endergebnis fest.

Welche personellen Konsequenzen und Lehren werden die Parteien nach der Wahl in Niederösterreich ziehen? Es antwortet die Politologin Stainer-Hämmerle DER STANDARD

Die Regierungssitze werden nach Stimmenstärke proportional aufgeteilt, eine Koalitionsbildung gibt es nicht. Die schlechte Nachricht für Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihr Team: Durch das schlechteste Ergebnis in der Geschichte und den Verlust der Mehrheit in der Landesregierung muss die ÖVP nun auf Partnersuche gehen. Vor der Wahl stellte sie noch sechs von neun Landesräten, jetzt sind es vier.

Johanna Mikl-Leitner muss sich entscheiden: Sie braucht zumindest SPÖ oder FPÖ für die Mehrheit. Mit beiden kann sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen. Foto: APA/ Roland Schlager

ÖVP und FPÖ stellen Landesvize

Jedenfalls ist fix, dass die ÖVP und die FPÖ jeweils einen Landeschefstellvertreter stellen werden, SPÖ-Chef Franz Schnabl hat durch den dritten Platz diesen Posten verloren. Verfassungsgemäß stellen die zwei mandatsstärksten Parteien die beiden Vizes.

Die Zeichen stehen auch darauf, dass Mikl-Leitner weiterhin Landeshauptfrau bleiben wird. In der konstituierenden Sitzung des Landtags wählen die Abgeordneten mit einfacher Mehrheit das Landesoberhaupt. Rot-Blau besitzt zwar eine Mehrheit in der Landesregierung, aber mit 26 von 56 Mandaten nicht im Landtag – eine Mehrheit im Landtag gegen die ÖVP bräuchte daher zumindest drei Parteien.

ÖVP hat die Wahl

Durch den Verlust der ÖVP-Mehrheit im Landtag und in der Regierung muss sich die Volkspartei zumindest mit SPÖ oder FPÖ auf ein Arbeitsübereinkommen einigen. Für Gesetzesbeschlüsse braucht es eine Mehrheit im Landtag und in der Landesregierung. Die Freiheitlichen unter Udo Landbauer haben aber bereits deutlich gemacht, dass sie Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau wählen wollen. Sie stellen den Anspruch auf das Amt des Landeshauptmanns. Eine Zusammenarbeit schließen sie aber nicht aus.

Will die FPÖ aktive Regierungsarbeit im Land betreiben, wird den Blauen ohnehin nichts anderes übrig bleiben, als mit der ÖVP zusammenzuarbeiten. Allein schon deshalb, weil für die Verteilung der Zuständigkeiten ein Mehrheitsbeschluss notwendig ist. Wollen die Freiheitlichen also mit ihren künftig drei Landesräten nicht nur für Tierschutz, Campingplätze und Straßenbeleuchtung zuständig sein, brauchen sie eine Übereinkunft mit der Volkspartei.

Schnittmengen zwischen den Parteien

In der Situation würde der ÖVP noch immer die Option eines Arbeitsübereinkommens mit der SPÖ bleiben, die weiterhin zwei Landesratsposten besetzt. Schnittmengen gibt es mit beiden Parteien. Schnittstellen zwischen ÖVP und SPÖ gibt es etwa bei der Kinderbetreuung. Beide sind für eine Senkung des Kindergartenalters und den Ausbau der Betreuungsstätten. Auch beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs verfolgt Schwarz-Rot eine ähnliche Linie.

Beim Thema Asyl könnte sich Schwarz-Blau einig sein. Auch bei der Beibehaltung des Proporzes und dem Forcieren etwaiger Straßenprojekte, etwa des Baus des Lobau-Tunnels und der Marchfelder Schnellstraße, sind ÖVP und FPÖ auf dem gleichen Kurs.

Landeschef von SPÖ oder FPÖ unwahrscheinlich



Würde Schnabl oder Landbauer zur Wahl als Landeschef stehen, müssten nicht nur SPÖ und FPÖ mitziehen, sondern auch entweder Grüne oder Neos. Die beiden Kleinparteien haben einen FPÖ-Landeshauptmann bereits ausgeschlossen, eine Zustimmung zu einer SPÖ-Regierungsspitze ließen sie bislang offen. (Max Stepan, 30.1.2023)