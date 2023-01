Hollywood – Die US-amerikanische Schauspielerin Lisa Loring ist tot. Sie starb laut Medienberichten am Samstag im Alter von 64 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Bekanntheit erlangte sie in ihrer Rolle als Wednesday Addams in der ABC-Serie "The Addams Family". Sie verkörperte das morbide Mädchen von 1964 bis 1966. Für Jenna Ortega, die für den aktuellen Netflix-Hit "Wednesday" die Rolle übernahm, diente Loring als Inspiration – etwa für den viral gegangenen "Goo Goo Muck"-Tanz.

MGM

Im Anschluss an "The Addams Family" war Loring Teil der Sitcom "The Pruitts of Southampton", in den 80er-Jahren war sie in "As the World Turns" zu sehen. Auch in ein paar Slasher-Filmen trat sie auf. Richtig in Fahrt kommen wollte ihre Schauspielkarriere aber nicht. (APA, 30.1.2023)