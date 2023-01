Matthias Stadler ist Bürgermeister von St. Pölten – und war vor Franz Schnabl selbst Landesparteivorsitzender. Foto: apa / helmut fohringer

St. Pölten – Nach der roten Wahlniederlage bei der Landtagswahl in Niederösterreich tagen am Montagabend in St. Pölten die Parteigremien. Auch wenn Landesparteichef Franz Schnabl am Wahlabend seinen Rücktritt ausgeschlossen hat, dürfte über genau diese Personalie diskutiert werden. Angetrieben wird die Debatte dabei offenbar von St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler, der Schnabls Rücktritt will.

Welche personellen Konsequenzen und Lehren werden die Parteien nach der Wahl in Niederösterreich ziehen? Es antwortet die Politologin Stainer-Hämmerle. DER STANDARD

Stadler ist Schnabls Vorgänger als Landesparteivorsitzender. Laut STANDARD-Informationen hat er noch am Sonntagabend mit mehreren Personen in der Partei telefoniert, um über Schnabls Ablöse zu sprechen. Darauf angesprochen, sagt der Bürgermeister, dass er auch ohne Wahlen mit vielen Parteifreundinnen und Parteifreunden Kontakt halte – dass es aber besonders an einem solchen Abend "nicht zu vermeiden ist", in Telefonaten "auch über Personalfragen zu sprechen".

Stadler sagt, er möchte vor den Sitzungen von Präsidium und Vorstand niemandem etwas über die Medien ausrichten. Aber: "Ich werde dort eine sehr klare Meinung vertreten." Man werde dann sehen, wie die Meinungsbildung in den Gremien ablaufe – er trage dann jedenfalls die Mehrheitsentscheidung mit, sagt Stadler. Man müsse den misslungenen Wahlkampf analysieren – das betreffe sowohl die Themen als auch die Personen.

Franz Schnabl ist nach dem schlechten Wahlergebnis vom Sonntag innerparteilich umstritten. Foto: apa / helmut fohringer

Unzufriedene Bürgermeister

Schon am Wahlabend wurden kritische Stimmen innerhalb der niederösterreichischen SPÖ laut. Der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler spricht von "harten Gesprächen" in den Gremien, er selbst hört den Ruf in die Landespolitik. Der bisherige Mödlinger Landtagsabgeordnete Hannes Weninger sagte zu den "Niederösterreichischen Nachrichten" im Hinblick auf die Kampagne: "'NÖ Mix' und 'Rote Hanni' sind keine Botschaften, mit denen man in Zeiten der sozialen Krise politisch punkten kann." Auch Landtagsabgeordnete Karin Scheele aus dem Bezirk Baden will "nicht einfach zur Tagesordnung übergehen".

Nach dem Landesparteivorstand lädt die SPÖ Niederösterreich für 20 Uhr zu einem Pressestatement – wer dieses Statement abgeben wird, ist in der Einladung nicht angeführt. (Sebastian Fellner, 30.1.2023)