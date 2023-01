Der 42-jährige Familienvater dürfte bei einer Rauferei einen Schlag auf den Kopf bekommen haben, wenige Tage später verstarb er. Foto: Guido Gluschitsch

Schattendorf – Die beiden jungen Verdächtigen im Fall eines Toten nach einer Rauferei in Schattendorf im Bezirk Mattersburg im Dezember sind gegen gelindere Mittel aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag gegenüber der APA mit. Der Tatverdacht der absichtlichen schweren Körperverletzung sei weiterhin aufrecht. In den nächsten Tagen werde das schriftliche Obduktionsergebnis erwartet.

Gegen die beiden jungen Männer wird wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Der 42-jährige Familienvater dürfte vor Weihnachten bei der Rauferei vor einem Lokal einen Schlag gegen den Kopf bekommen haben. Er starb wenige Tage später im Krankenhaus. (APA, red, 30.1.2023)