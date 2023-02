Krieg in der Ukraine

Britischer Premier Sunak schließt Lieferung von Kampfjets an Ukraine nicht aus

Großbritannien hatte zuvor die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an Nato-Kampfjets zugesagt. Macron und Scholz sichern Selenskyj bei Treffen in Paris am Mittwochabend Unterstützung zu